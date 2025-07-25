Європейський регулятор схвалив препарат для профілактики ВІЛ, який може допомогти зупинити передачу вірусу

Про це пише NBC News.

В офіційній заяві регуляторного органу ЄС йдеться про те, що ленакапавір є "високоефективним" та має "велике значення для охорони здоров'я населення".

Після прийняття рекомендацій регуляторного органу Європейською комісією дозвіл буде дійсним у всіх 27 країнах-членах ЄС, а також в Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні.

Минулорічні дослідження показали, що ленакапавір, який вже застосовується для лікування людей, що живуть з ВІЛ, виявився майже на 100% ефективним у запобіганні передачі вірусу як у жінок, так і у чоловіків.

Виконавча директорка агентства ООН з питань СНІДу Вінні Бяніма заявила, що препарат "може змінити траєкторію епідемії ВІЛ", якщо він буде доступний для всіх, хто його потребує.

У червні Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) дозволило використання ленакапавіру для профілактики ВІЛ ще минулого року. А на початку цього місяця Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також рекомендувала країнам розглядати цей препарат як додатковий варіант для людей з підвищеним ризиком інфікування.