Європейський регулятор схвалив препарат для профілактики ВІЛ, який може допомогти зупинити передачу вірусу
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало до використання ін'єкційний препарат ленакапавір, розроблений компанією Gilead Sciences під торговою назвою Yeytuo, призначений для профілактики ВІЛ-інфекції
Про це пише NBC News.
В офіційній заяві регуляторного органу ЄС йдеться про те, що ленакапавір є "високоефективним" та має "велике значення для охорони здоров'я населення".
Після прийняття рекомендацій регуляторного органу Європейською комісією дозвіл буде дійсним у всіх 27 країнах-членах ЄС, а також в Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні.
Минулорічні дослідження показали, що ленакапавір, який вже застосовується для лікування людей, що живуть з ВІЛ, виявився майже на 100% ефективним у запобіганні передачі вірусу як у жінок, так і у чоловіків.
Виконавча директорка агентства ООН з питань СНІДу Вінні Бяніма заявила, що препарат "може змінити траєкторію епідемії ВІЛ", якщо він буде доступний для всіх, хто його потребує.
У червні Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) дозволило використання ленакапавіру для профілактики ВІЛ ще минулого року. А на початку цього місяця Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також рекомендувала країнам розглядати цей препарат як додатковий варіант для людей з підвищеним ризиком інфікування.
- У березні директорка ЮНЕЙДС (Об'єднана програма Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІД - Ред.) Вінні Б'яньїма заявляла, що протягом наступних чотирьох років 6,3 мільйона людей можуть померти, якщо США не відновлять фінансування програми боротьби з ВІЛ/СНІДом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.72Продаж 49.38
- Актуальне
- Важливе