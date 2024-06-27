Майже третина людства ставить під загрозу здоров'я через брак фізичної активності, - ВООЗ
31% дорослих у всьому світі, а це приблизно 1,8 млрд людей, не дотримувалися рекомендованого рівня фізичної активності у 2022 році
Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
Отримані дані вказують на зниження фізичної активності серед дорослих приблизно на 5 відсоткових пунктів між 2010-м і 2022 роками. Якщо ця тенденція збережеться, то за прогнозами, до 2030 року рівень недостатньої фізичної активності зросте до 35%.
Найвищі показники недостатньої фізичної активності спостерігаються в Азійсько-Тихоокеанському регіоні з високим рівнем доходу (48%) і Південній Азії (45%). 28% у західних країнах з високим рівнем доходу і 14% в Океанії.
Недостатня фізична активність більш поширена серед жінок порівняно з чоловіками: її рівень становить 34% порівняно з 29%. У деяких країнах ця різниця сягає 20 відсоткових пунктів.
"Недостатня фізична активність – це тиха загроза глобальному здоров'ю, що значно збільшує тягар хронічних захворювань", – сказав директор Відділу зміцнення здоров'я ВООЗ Рюдігер Креч.
ВООЗ рекомендує дорослим 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності або 75 хвилин фізичної активності високої інтенсивності на тиждень.
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