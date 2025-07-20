Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Здоров'я Невидима рана: як війна впливає на психіку українців та як справлятися з травмами. Пояснення психотерапевтки
Ексклюзив

Невидима рана: як війна впливає на психіку українців та як справлятися з травмами. Пояснення психотерапевтки

Юрій Мартинович
20 липня, 2025 неділя
07:43
Здоров'я

Війна в Україні триває вже декілька років і спричинила значний вплив на психологічний стан суспільства. Від військовослужбовців на передовій до цивільних у тилу – усі відчувають наслідки стресу, тривожності та травматичних подій

Зміст

Ще у 2022 році Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла, що приблизно чверть населення України перебуває під загрозою психічних розладів, таких як тривога, депресія та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). А за оцінками Національного інституту стратегічних досліджень до кінця війни майже кожен другий українець потребуватиме психологічної допомоги. 

Психологиня, психотерапевтка у напрямку гештальт-терапії та фахівчиня Mental Support for Media Юлія Красніхіна розповіла Еспресо детальніше про основні психологічні проблеми українців, які спричинені війною, та ефективні методи їхнього подолання.

психологиня Юлія Красніхіна, фото: facebook

Найпоширеніші психологічні проблеми пов’язані з війною 

Як відзначає експертка, довготривала війна – це не лише постійна загроза життю, а й хронічне психологічне і фізичне (недосип, психосоматика) навантаження. Адже війна вичерпує ресурси – як фізичні, так і емоційні.

"Те, що ми спостерігаємо зараз – це ефекти тривалого стресу, невизначеності, втрат і неможливості "видихнути". Люди живуть у режимі виживання: часто на автоматі, з приглушеними емоціями або навпаки – із підвищеною тривогою, роздратуванням, нападами паніки, втомою від новин, безсонням. З одного боку, це свідчить про адаптацію психіки до умов небезпеки. З іншого – такий стан виснажує і може призводити до вигорання, апатії, депресії, порушень стосунків", - каже Юлія Красніхіна. 

Тож, які найпоширеніші психологічні проблеми українців зараз спостерігають психологи? Це:

  • Хронічна тривожність – за себе, близьких, майбутнє. Такі люди постійно в напрузі, часто не можуть зосередитися, відчути радість, довго приймати рішення;
  • ПТСР та травматичні реакції – у військових, цивільних, тих, хто пережив обстріли, втрату дому чи близьких;
  • Вина вцілілого – особливо у тих, хто виїхав, або у тилу. У таких людей внутрішнє почуття, що викликає дилему, мовляв, "я живу, а інші – ні", або "мені тут краще, а там – гірше";
  • Проблеми у стосунках – дистанція, емоційна віддаленість, конфлікти між тими, хто на фронті, і тими, хто в тилу чи за кордоном;
  • Втома від війни – коли люди втрачають чутливість до подій, замикаються, перестають реагувати на біль і новини, бо все воно видається одноманітним, тому хочеться відгородитися від всіх цих емоцій;
  • Психосоматичні симптоми – біль у тілі без органічної причини, проблеми з серцем, шлунком, імунітетом. Все це наслідки тривалого напруження.  Сюди відносяться також проблеми зі сном, апетитом.

"Попри це, ми також бачимо приклади неймовірної психологічної стійкості, підтримки, солідарності й глибокого людського зростання. Українці навчаються жити у складних умовах, звертаються по допомогу частіше, починають цінувати справжнє – стосунки, життя, свободу", - додає психологиня. 

Як проявляються і які симптоми мають насторожити?

фото: focus.hidubai

Психологічні наслідки війни можуть бути різними – залежно від досвіду людини, її нервової системи, підтримки, соціального оточення, обставин. Але найпоширеніші реакції – це гострий або хронічний стрес, тривожність, і у складніших випадках – посттравматичний стресовий розлад. 

Ознаки стресу і тривожності:

  • Постійне відчуття тривоги – навіть без очевидної загрози;
  • Напруга в тілі, м'язові спазми, головний біль та інші симптоми в тілі;
  • Порушення сну – важко заснути, часті пробудження, нічні кошмари;
  • Дратівливість, емоційні перепади, сльозливість або відчуття емоційного "зависання", коли людина втрачає мотивацію;
  • Проблеми з концентрацією, забудькуватість, проблеми з пам’яттю;
  • Підвищена пильність, гіперчутливість до звуків (наприклад, люди здригаються від гучних звуків навіть у тилу);
  • Уникання новин, розмов про війну або, навпаки, нав’язлива потреба постійно стежити за подіями.

"Загальна ознака проявляється в поведінці людини, коли інші помічають в діях щось, що їй раніше було не притаманне. Наприклад, був балакучий, а стає мовчазним, або навпаки. Також надмірний трудоголізм чи не бажання працювати теж є ознакою ознаками стресу і тривожності", - каже психотерапевтка.

Ознаки ПТСР:

ПТСР зазвичай розвивається після сильного травматичного досвіду – наприклад, обстрілів, втрат, перебування на фронті, бачення чи пережиття насильства. Однак важливо розуміти, що цей діагноз ставить лише лікар-психіатр!

Тривожні симптоми, які мають насторожити:

  • Нав’язливі спогади (флешбеки) – ніби людина знову і знову "переживає" одну й ту ж подію;
  • Кошмари (сняться жахіття), постійне відчуття тривоги вночі;
  • Емоційне оніміння, втрата інтересу до життя, віддалення від близьких, ховання в свою "мушлю";
  • Різкі спалахи злості, паніки або страху без видимої причини. Тобто регулярно спостерігається неадекватна реакція на подразники, коли, як кажуть, людина заводиться з пів оберту;
  • Почуття провини, навіть, якщо логічно вона необґрунтована (наприклад, "я вижив, а інші ні");
  • Самоізоляція, уникання людей, місць чи тем, пов’язаних із травмою;
  • Аутоагресія – думки й дії спрямовані на заподіяння шкоди самому собі, які свідчать про втрату сенсу життя.

Коли варто звертатися по допомогу?

"Найважливіше – не чекати, поки "пройде саме". Навіть глибокі травми можливо прожити – за умови підтримки, психологічної допомоги, лікування (іноді – медикаментозного). Це не "слабкість", а нормальна реакція на ненормальні обставини", - відзначає Юлія Красніхіна.

Вона додає, що особливо слід звернути увагу:

  • Якщо симптоми тривають більше кількох тижнів і впливають на роботу, стосунки, повсякденне життя;
  • Якщо людина не спить, не їсть, не хоче жити;
  • Якщо є труднощі в адаптації – наприклад, після повернення з війни, евакуації, втрати;
  • Якщо родичі або друзі бачать, що людина закрилася, мовчить, уникає всього, або навпаки – дуже нервова, агресивна, не схожа на себе.

Які відмінності для тих, хто перебуває у зоні бойових дій, і тих, хто у більш безпечних регіонах?

Війна впливає на всіх, незалежно від того, де саме людина фізично перебуває. Але якість і глибина впливу – різна, зауважує фахівчиня Mental Support for Media Юлія Красніхіна. Умовно ці впливи можна розділити на гостру травму та тривалий хронічний стрес.

Люди в зонах бойових дій або поруч з ними переживають безпосередню загрозу життю, бачать руйнування, втрати, поранення, смерті. Це – травматичний досвід, який часто має наслідки у вигляді:

  • ПТСР, гостра стресова реакція (фізичне оніміння, ступор, паніка);
  • Нав’язливі спогади, флешбеки, нічні кошмари;
  • Руйнування базового відчуття безпеки – в себе вдома, в місті, у власному тілі;
  • Втрати рідних, дому, статусу – що посилює почуття безпомічності;
  • Виснаження, коли немає ресурсу навіть на емоції – "головне – вижити".

"Часто після переїзду в безпечніше місце саме ці люди найменше звертаються по допомогу. Адже у них включається режим "виживання": "мені нема коли думати, треба діяти". Але саме такий досвід залишає глибокі психологічні шрами", - каже психологиня. 

Люди у відносно безпечних регіонах (або за кордоном):

  • Вони живуть у хронічній тривозі, часто з відчуттям провини, що "я в тилу" або "мені легше, ніж іншим". Їхній досвід інший, але не менш складний:
  • Тривале нервове виснаження через новини, тривоги, спілкування з близькими з "гарячих точок";
  • Почуття безсилля, що не можеш допомогти, бути поряд;
  • Вина вцілілого – особливо у тих, хто виїхав за кордон;
  • Розірвані зв’язки, розлука з сім’єю, адаптаційний стрес у новому середовищі;
  • Невидимий стрес – коли зовні все "в порядку", а всередині – спустошення і сором за власний біль.

"Війна по-різному травмує всіх. Людина на фронті і людина в тилу – обидві можуть бути психологічно зранені, просто по-різному. Тому не варто порівнювати біль. Важливо – визнати свій досвід, не знецінювати себе й не боятись звертатися по підтримку. У всіх реакцій є сенс. Ми всі – у спільній травмі, і тільки приймаючи свої стани, зможемо бути живими, співчутливими й сильними", - констатує психотерапевтка. 

Практичні техніки чи методи для подолання тривожності та стресу в умовах війни

Медитація, фото: Freepik

На жаль, теперішні умови війни – це реальність хронічного стресу, і ми не можемо повністю його уникнути. Однак можемо навчитися регулювати свій стан і знаходити точки опори, щоб не втрачати себе, розповідає фахівчиня Mental Support for Media Юлія Красніхіна. 

Ось кілька дієвих напрямків:

1. Дихання як швидка допомога

Техніка "4-7-8": вдих на 4 секунди – затримка на 7 – повільний видих на 8. Повторити 4–5 разів. Допомагає знизити тривожність і стабілізувати нервову систему.

Видих довший за вдих – щоразу, коли тривожно.

 2. Заземлення

Техніка "5-4-3-2-1": назвіть 5 речей, які бачите, 4 – які чуєте, 3 – яких торкаєтесь, 2 – які відчуваєте носом, та одну – смаком.

Ця вправа допомагає повернути себе в "тут і тепер", коли накриває тривога або паніка.

3. Рух і тілесні практики

Прогулянки, фізична активність, навіть легка зарядка чи танець – вивільняють гормони радості, зменшують тривогу.

Також обійми, контакт з тілом (самомасаж, грілка, ковдра) – це дає відчуття безпеки.

4. Інформаційна гігієна

Для цього потрібно визначити час свого "вікна новин" – наприклад, два рази на день по 15 хвилин. 

Також варто вимикати автопрокрутку новин та обирати надійні джерела.

5. Опора на звичне і "маленьке життя"

Не бійтеся рутини – навіть проста робота: прокинутись, поїсти, змити обличчя, випити каву додають впевненості. 

Створюйте свої особисті "теплі ритуали". Наприклад, чашка чаю, улюблена музика, книжка, спорт, молитва чи список "що добре сьогодні зробив".

Не забувайте спілкуватися більше з тими, з ким відчуваєте себе безпечно і спокійно.

Психологиня Юлія Красніхіна відзначає, що також є специфічні поради для батьків, які хочуть підтримати психічне здоров’я дітей під час війни. 

"Тут головне, що не треба бути ідеальними батьками – достатньо бути "достатньо добрими" і присутніми", - каже експертка. 

Тож батькам варто звернути на таке увагу: 

  • Власний стан: Стабільний дорослий – найбільший ресурс для дитини. Якщо батько чи мати не пригнічує страх, а вміє його визнавати і саморегулювати – дитина це відчуває.
  • Спокійна чесність: Діти відчувають, коли щось не так. Краще пояснити простими словами, ніж мовчати або лякати. Наприклад: "Так, зараз тривожно, ми чуємо сирену, але ми разом, ми знаємо, що робити. Ми в безпеці".
  • Дозволити дітям виражати емоції: Для цього може допомогти якась гра, чи малювання, або навіть розмови чи читання казок. Не треба знецінювати страх. Замість "не бійся!", краще казати: "Ти злякався? Я з тобою. Ми разом, це мине", каже психотерапевтка. 
  • Звичний ритм і прості радощі: Для дітей важливо знати свій розклад сну, їжі, ігор, адже це дає відчуття опори. Навіть у складних умовах важливо давати дітям можливість бавитися, сміятись, мріяти. Бо дитинство має залишатись дитинством.
  • Символи безпеки: У дитини може бути своя улюблена іграшка, плед, "скринька спокою", малюнки з позитивом – усе, що асоціюється з добром і захистом.

"І головне: просіть про допомогу, не соромтесь – як для себе, так і для дитини. Психологічна підтримка – це турбота, а не слабкість", - говорить психологиня.  

Як війна впливає на довгострокову перспективу психічного здоров’я українців?

фото: ukr.radio

Фахівчиня Mental Support for Media Юлія Красніхіна наголошує, що війна – це не лише про фронт і зброю. 

"Це ще й про довгу, тиху боротьбу за здоров’я – психічне, соціальне, національне. Уже зараз ми бачимо формування покоління з досвідом втрати, тривоги, вимушеної зрілості. І так, вплив буде довгим", - каже психологиня. 

Вона додає що навіть після завершення бойових дій ми ще роками матимемо справу з:

  • ПТСР, хронічним стресом, депресією, вигоранням;
  • розладами адаптації, особливо в тих, хто повернеться з фронту чи еміграції;
  • розірваними сім’ями, проблемами у стосунках, довірою, агресією, відчуженням;
  • травматичними наративами, які будуть жити в колективній пам’яті.

"Так, психологічне "розмінування" українців буде не менш складне, ніж фізичне території України. Але воно можливе. І головне – його треба починати не "потім", а вже зараз", - відзначає психотерапевтка.  

Що можна зробити вже сьогодні, щоб зменшити ці наслідки?

Для цього психологічна освіта має прийти в кожен дім. Тоді люди зрозуміють, що емоції – це не слабкість, а підказки. Про тривогу, травми чи адаптацію треба говорити ясно, без осуду. Крім цього емоційна грамотність має з’явитися у школах, сім’ях та на роботі. Тоді психологічна допомога стане звичною і доступною. Без сорому, онлайн чи офлайн, можна буде підтримати всіх: бійців, цивільних, дітей, літніх. Тому потрібно готувати більше відповідних фахівців, які готові вислухати й допомогти. Тоді у школах дітей підтримуватимуть, а не лише навчатимуть. А ветерани отримують турботу замість ізоляції. Для сімей мають з'явитися окремі простори для спілкування й відновлення. 

Експертка також відзначає, що травми треба проживати також через культуру. Бо мистецтво, фільми, музика й відверті розмови допомагають пережити біль, а не ховати його. Пам’ять стає шляхом до зцілення, а не раною.

"Ми не можемо стерти досвід війни. Але можемо: дати йому сенс через згуртованість, нову культуру турботи, спільну пам’ять; перетворити біль на досвід – не героїзуючи травму, але визнаючи її; вивчити себе заново як народ, як люди. Не обов’язково жити з цією "вибухівкою" всередині. Якщо ці "міни" розпізнати, обійняти, прожити – вони перестають бути загрозою. Вони стають досвідом, який не руйнує, а перетворює. Тому своєрідне "розмінування душі" – не справа одного року чи покоління. Але що більше буде підтримки, присутності й правди – то менше буде негараздів всередині", - підсумовує Юлія Красніхіна.

Читайте також: Як війна впливає на ментальне здоров'я українців та чи станемо ми хворим суспільством. Інтерв'ю з психотерапевткою Марією Олійник

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Україна
Наука
Війна з Росією
Пояснюємо
оборона та безпека
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
19 липня, 2025 субота
"Трамп у питанні допомоги Україні буде діяти інакше, ніж Байден": Портников пояснив різницю підходів
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
Автор Дмитро Марценишин
20 липня, 2025 неділя
Усик нокаутував Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу
танк Аbrams M1/A1
Автор Катерина Ганжа
19 липня, 2025 субота
Австралія передала Україні танки Abrams, - Reuters
Київ
+19.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
20 липня
13:49
Ексклюзив
Обмін полоненими
У нас достатній обмінний фонд, щоб продовжувати обміни, - Координаційний штаб
13:46
(НРК) TerMIT
Бійці 45-ї ОАБр дроном ліквідували ворожий наземний роботизований комплекс
13:35
евакуація
З прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали понад 60 людей, серед них 10 дітей
13:34
Ексклюзив
Кремль москва
Якщо у Росії буде знову мобілізація, вона буде кардинально відрізнятися від 2022 року, - аналітик Денисенко
13:04
На Курщині українські прикордонники взяли в полон російського морпіха
12:01
OPINION
Що таке "кібердипломатія"
11:43
Адміністрація Трампа передумала розривати контракти зі SpaceX, - WSJ
11:09
Дональд Трамп
Трамп закликає Сенат не йти на літні канікули, щоб затвердити його кандидатів на держпосади
11:05
Ексклюзив
Василь Фурман
Економіст Фурман назвав кроки, щоб зробити санкції проти РФ ефективними
10:40
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Дозволить очистити суспільство": генерал Ягун виступив за позбавлення громадянства України колаборантів
10:35
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль вперше розпочав наземні операції в центральній частині Гази
10:32
Окупанти вдарили по Херсонщині: поранено 17-річну дівчину та чоловіка
10:11
ЗСУ, ППО
Сили оборони вночі знищили 18 з 57 "шахедів", якими РФ атакувала Україну
10:00
OPINION
Маємо перемагати ефективністю застосування людського ресурсу
09:46
Ексклюзив
Кордон з БІлоруссю
Скупчення військ на кордоні з Білоруссю не фіксується, - ДПСУ
09:42
Російські військові
Окупанти просунулись поблизу п’яти населених пунктів на Донеччині, - DeepState
09:17
генерал-майор Крістіан Фройдінґ з міноборони Нмеччини
До 2000 дронів одночасно: німецький генерал Фройдінг зробив прогноз щодо майбутніх атак РФ по Україні
08:51
Маск заявив, що створить застосунок Baby Grok на основі ШІ для дітей
08:40
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 154 боєзіткнення: найбільше на Покровському напрямку
08:26
вогонь, полум'я, пожежа
Партизани знищили релейну шафу біля Тули: порушено поставки зброї окупантів на фронт
08:12
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі викликав Усика на третій бій: "Він знає, що є лише один чоловік, який може його перемогти"
08:05
OPINION
На Заході не хочуть думати про війну
08:01
Оновлено
Усик
Усик розповів, хто може стати його наступним суперником
07:57
У підмосковному Зеленограді скаржаться на нічну атаку БПЛА, нібито збито 15 дронів: сталися пожежі
07:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Є хороше питання: чи готовий Путін сваритися з Ердоганом через Азербайджан, - Портников
07:36
Даніель Дюбуа
Дюбуа не з'явився на пресконференцію після поразки від Усика
07:24
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну дронами у ніч на 20 липня: на Запоріжжі троє поранених
07:06
Інфографіка
втрати окупантів
За добу російська армія втратила 1040 військових, 3 танки й 52 артсистеми
07:04
Огляд
БТР Patria 6×6
Ними озброюється вся Європа: що відомо про бронетранспортери Patria 6x6, які Латвія передала Україні
01:47
Авто працівника прокуратури Молочного вилітає на тротуар, далі бути збито людину (ніч з 19 на 20 липня 2025 року, Київ)
Генпрокурор Кравченко: працівник прокуратури збив жінку на тротуарі у Києві, я представлятиму її інтереси в суді
00:52
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
00:39
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
Усик нокаутував Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу
00:00
Роман Костенко
До мобілізації слід долучити місцеву владу, тому що самостійно ТЦК мобілізовують не більше 30 тис. людей на місяць, й цього недостатньо, - нардеп Костенко
2025, субота
19 липня
23:52
Нова експозиція в заповіднику Трипільської культури
У заповіднику в Легедзиному на Черкащині відкрився павільйон гончарних печей Трипільської цивілізації. Його відвідав Ющенко
23:18
Катер берегової охорони В'єтнама поруч із затонулим туристичним човном у бухті Халонг
У Вʼєтнамі перекинувся екскурсійний човен: щонайменше 34 людини загинуло, серед них - діти
23:00
Ексклюзив
Віталій Портников
"Зеленський вважає, що знає, як має виглядати спеціаліст": Портников про непризначення нового міністра культури
22:15
цензура
У РФ ухвалили поправку, що передбачає покарання за пошук "екстремістської" інформації в інтернеті, - ЦПД
21:47
Розтрощений борт Embraer E190 компанії AZAL (грудень 2024 року)
Азербайджан готує позови до міжнародних судових інстанцій проти Росії щодо катастрофи літака AZAL
21:36
Ексклюзив
Віталій Портников
"Трамп у питанні допомоги Україні буде діяти інакше, ніж Байден": Портников пояснив різницю підходів
21:27
Оновлено
Микита Ханганов та Тигран Оганнісян
Зеленський посмертно відзначив нагородами підлітків Оганнісяна та Ханганова, вбитих окупантами в Бердянську
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV