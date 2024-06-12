Під час війни інсульти в Україні помолодшали на 10-15 років, - очільник МОЗ Ляшко

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на конференції з відновлення України в Берліні, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, такі захворювання почала отримувати "зовсім інша вікова категорія".

"Я можу зараз зайти в дискусію і показати цифри зростання інсультів, до якого призводять саме стресові ситуації, у яких ми перебуваємо. Ми вже сьогодні можемо підтвердити дослідження минулих років, що країні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років", - підкреслив Ляшко.