Під час війни інсульти в Україні помолодшали на 10-15 років, - очільник МОЗ Ляшко
Через війну та стрес інсульти в Україні помолодшали на 10-15 років
Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на конференції з відновлення України в Берліні, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, такі захворювання почала отримувати "зовсім інша вікова категорія".
"Я можу зараз зайти в дискусію і показати цифри зростання інсультів, до якого призводять саме стресові ситуації, у яких ми перебуваємо. Ми вже сьогодні можемо підтвердити дослідження минулих років, що країні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років", - підкреслив Ляшко.
- 1 червня повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні поменшало абортів.
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