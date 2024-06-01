Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні поменшало абортів

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Центра громадського здоров’я МОЗ.

Зазвичай, кількість абортів щороку зменшувалася, в середньому, на 7%, проте з 2020 по 2022 рік спостерігалося зниження на 15% щороку — ймовірно, це пов’язано з пандемією та початком великої війни. У 2023 році кількість абортів за рік зменшилась всього на 4% — до 45 тисяч за рік.

За десять років в Україні зробили 1 096 415 абортів.

Зазначається, що з 2011 року кількість абортів поступово скоротилась у 3,6 раза — зі 163 тис. до 45 тис. на рік. Тепер на тисячу новонароджених припадає 250 абортів, тоді як у 2011 році таких операцій було 330 на тисячу.

Дві третини від усіх абортів торік робили жінки від 20 до 34 років. Дівчата до 17 років складають 1% від загальної кількості.

Наприклад у 2023 році неповнолітні дівчата зробили 464 аборти, з них 29 переривань вагітності припадає на дітей до 14 років.