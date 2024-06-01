Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні поменшало абортів
За два роки повномасштабного вторгнення українки зробили близько 90 тис. абортів, що на 18% менше, ніж до війни
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Центра громадського здоров’я МОЗ.
Зазвичай, кількість абортів щороку зменшувалася, в середньому, на 7%, проте з 2020 по 2022 рік спостерігалося зниження на 15% щороку — ймовірно, це пов’язано з пандемією та початком великої війни. У 2023 році кількість абортів за рік зменшилась всього на 4% — до 45 тисяч за рік.
За десять років в Україні зробили 1 096 415 абортів.
Зазначається, що з 2011 року кількість абортів поступово скоротилась у 3,6 раза — зі 163 тис. до 45 тис. на рік. Тепер на тисячу новонароджених припадає 250 абортів, тоді як у 2011 році таких операцій було 330 на тисячу.
Дві третини від усіх абортів торік робили жінки від 20 до 34 років. Дівчата до 17 років складають 1% від загальної кількості.
Наприклад у 2023 році неповнолітні дівчата зробили 464 аборти, з них 29 переривань вагітності припадає на дітей до 14 років.
- Жінки, які виїхали до Польщі через війну, повинні мати права, які відповідають міжнародним стандартам, включаючи аборти. Таку заяву зробив 13 травня представник УВКБ ООН на фоні повідомлень про зґвалтування та сексуальне насильство в Україні.
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