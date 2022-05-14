Українкам у Польщі необхідний доступ до абортів, - ООН

Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що Польща має одні з найбільш обмежувальних законів про аборт в Європі, і правозахисники висловили занепокоєння з приводу труднощів, які можуть зіткнутися жертви зґвалтування з України.

"Існує конкретна політика (щодо репродуктивних послуг у Польщі), яка, на нашу думку, не відповідає міжнародним стандартам. (Жертвам сексуального насильства) потрібна консультація і допомога. У деяких випадках їм знадобляться аборти. Ми підіймемо це питання з урядом", - сказала на брифінгу помічник верховного комісара з питань захисту Джилліан Тріггс.

Вона сказала, що УВКБ ООН працюватиме з тими, кому потрібен аборт, щоб переконатися, що вони зробили аборт у Польщі чи деінде.

Речник польського уряду не відразу відповів на запит про коментар.

У 2020 році Конституційний трибунал постановив, що переривання вагітності з вадами плода є неконституційним. Зараз переривання дозволено лише у випадках зґвалтування та кровозмішення, а також у разі загрози життю чи здоров’ю матері, але доступ до абортів обмежений, оскільки багато лікарів відмовляються робити це з релігійних мотивів, а багато жінок планують аборт за кордоном.

Видання зазначає, що кількість біженців, які прибули до Польщі з початку російського вторгнення, перевищила 3,3 мільйона.

Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.

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