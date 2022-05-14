Українкам у Польщі необхідний доступ до абортів, - ООН
Жінки, які виїхали до Польщі через війну, повинні мати права, які відповідають міжнародним стандартам, включаючи аборти. Таку заяву зробив 13 травня представник УВКБ ООН на фоні повідомлень про зґвалтування та сексуальне насильство в Україні
Про це пише Reuters.
Видання повідомляє, що Польща має одні з найбільш обмежувальних законів про аборт в Європі, і правозахисники висловили занепокоєння з приводу труднощів, які можуть зіткнутися жертви зґвалтування з України.
"Існує конкретна політика (щодо репродуктивних послуг у Польщі), яка, на нашу думку, не відповідає міжнародним стандартам. (Жертвам сексуального насильства) потрібна консультація і допомога. У деяких випадках їм знадобляться аборти. Ми підіймемо це питання з урядом", - сказала на брифінгу помічник верховного комісара з питань захисту Джилліан Тріггс.
Вона сказала, що УВКБ ООН працюватиме з тими, кому потрібен аборт, щоб переконатися, що вони зробили аборт у Польщі чи деінде.
Речник польського уряду не відразу відповів на запит про коментар.
У 2020 році Конституційний трибунал постановив, що переривання вагітності з вадами плода є неконституційним. Зараз переривання дозволено лише у випадках зґвалтування та кровозмішення, а також у разі загрози життю чи здоров’ю матері, але доступ до абортів обмежений, оскільки багато лікарів відмовляються робити це з релігійних мотивів, а багато жінок планують аборт за кордоном.
Видання зазначає, що кількість біженців, які прибули до Польщі з початку російського вторгнення, перевищила 3,3 мільйона.
- Омбудсман Людмила Денісова отримала близько 400 звернень про зґвалтування дорослих і дітей в Україні окупантами, однак ці люди не дають свідчення слідчим.
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