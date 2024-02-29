Пріоритет для МОЗ – забезпечити реабілітаційне відділення в кожній кластерній і надкластерній лікарні, – міністр Ляшко

Про це міністр України Віктор Ляшко розповів у інтерв'ю Еспресо.

Віктор Ляшко розповів, що сфера протезування в Україні – це відповідальність насамперед Міністерства соціальної політики, адже саме в них є бюджет на закупівлю протезів.

"Ми, як Міністерство охорони здоров’я, займаємося реабілітацією українців до протезування і після нього. Під час повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що можна наближувати центри протезування до закладів охорони здоров’я. Але саме ті центри протезування, які займаються культеприймачами, щоб процес підготовки протеза й реабілітація були єдиним цілим", – сказав Ляшко.

Одні з перших таких майстерень, які створили на базі закладів охорони здоров’я, відкрили у Львові.

"До прикладу, під час візиту міністра охорони здоров’я Німеччини до нас він домовився з Ottobock, і першу майстерню привезли до Львова. Після цього ми запустили центр Superhumans разом із першою леді та командою, яка реалізує цей проєкт. І вже там відкрили майстерню. Зараз майстерні потихенько з’являються в інших закладах охорони здоров’я", – розповів Ляшко.

Він переконаний, що в Україні потрібно побудувати таку систему реабілітації, яка стане найкращою у світі.

"Для нас пріоритет зараз - забезпечити реабілітаційне відділення в кожній кластерній і надкластерній лікарні. Це понад 250 закладів, які повинні мати мультидисциплінарні команди з належними умовами перебування і з контрактами Національної служби здоров’я України. Це для того, щоб усі реабілітаційні послуги, які надають у цих медичних установах, повністю фінансувалися за кошти державного бюджету", – наголосив він.