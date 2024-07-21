Протягом останніх тижнів у Києві втричі зросла кількість отруєнь: яка причина

Про це він сказав у етері телеканалу КИЇВ24.

Рубан висловив занепокоєння щодо значного збільшення кількості випадків гострих кишкових інфекцій, особливо серед дітей у дошкільних закладах та таборах.

"Сьогодні збільшилась кількість отруєнь майже втричі", - зазначив він.

Начальник ГУ Держпродспоживслужби нагадав, що у випадку отруєння харчовими продуктами необхідно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби або зателефонувати на гарячу лінію, яка функціонує в кожному регіоні.

"Ми виїжджаємо на дане місце протягом 24 годин, можемо працювати спільно зі споживачем. Якщо є загроза для здоров'я, реагуємо відразу", - додав Рубан.

Він також наголосив на важливості контролю за температурним режимом зберігання продуктів. Споживачі мають право вимагати від продавця пред'явити температурний журнал та перевірити, чи не перевищує температура зберігання 6-8 градусів.