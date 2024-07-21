Протягом останніх тижнів у Києві втричі зросла кількість отруєнь: яка причина
Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що протягом останніх тижнів у столиці втричі зросла кількість отруєнь продуктами, які зіпсувались унаслідок спеки та відключень електроенергії
Про це він сказав у етері телеканалу КИЇВ24.
Рубан висловив занепокоєння щодо значного збільшення кількості випадків гострих кишкових інфекцій, особливо серед дітей у дошкільних закладах та таборах.
"Сьогодні збільшилась кількість отруєнь майже втричі", - зазначив він.
Начальник ГУ Держпродспоживслужби нагадав, що у випадку отруєння харчовими продуктами необхідно звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби або зателефонувати на гарячу лінію, яка функціонує в кожному регіоні.
"Ми виїжджаємо на дане місце протягом 24 годин, можемо працювати спільно зі споживачем. Якщо є загроза для здоров'я, реагуємо відразу", - додав Рубан.
Він також наголосив на важливості контролю за температурним режимом зберігання продуктів. Споживачі мають право вимагати від продавця пред'явити температурний журнал та перевірити, чи не перевищує температура зберігання 6-8 градусів.
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