Україна отримала від ПРООН 10 спецавтівок для медиків у прифронтових областях

Про це поінформувала пресслужба МОЗ.

Автівки закупили за підтримки ЄС та урядів Канади й Данії.

У відомстві розраховують, що ці автомобілі посилять спроможність місцевих служб задля кращого реагування на потреби постраждалих від війни громад.

Автомобілі виконуватимуть функцію мобільних хабів, що працюватимуть над зміцненням соціальної стійкості та добробуту на місцевому рівні, а також допомагатимуть громадам та їхнім жителям упоратись із наслідками війни, зазначили в МОЗ.

"Посилення мобільності медиків означає збільшення доступності медичних послуг. Передані автомобілі використовуватимуть для виїзду медичних працівників у найвіддаленіші та найбільш постраждалі від воєнних дій громади нашої країни. Це вагома підтримка для української системи охорони здоров’я”, – прокоментувала заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Автівки передадуть у віддалені райони Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Завдяки новим машинам люди зможуть отримувати паліативну допомогу, послуги сімейних лікарів і психосоціальну підтримку.