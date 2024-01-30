Українські медики отримали 27 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Вказано, що це друга партія спецтранспорту від ОАЕ, яка прибула в Україну. Наприкінці 2023 року українські медики вже отримали 23 швидких. Авто розподілять між регіонами, які найбільше потребують спецтранспорту для медичної евакуації та надання допомоги.

Вони обладнані всім необхідним для екстреної медичної допомоги та оперативної евакуації пацієнтів, навіть в умовах бездоріжжя. За словами керівника ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України" Віталія Крилюка, подібні швидкі вже показали свою ефективність на деокупованих та прифронтових територіях.

"Отримані 27 евакуаційних швидких допоможуть медикам і далі працювати й рятувати життя людей навіть у надскладних умовах. Це суттєве підсилення нашої медичної системи", – додав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.