Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Українські медики отримали 27 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

Українські медики отримали 27 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

30 січня, 2024 вiвторок
12:25
Суспільство Українські медики отримали 27 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

Уряд Обʼєднаних Арабських Еміратів передав Україні гуманітарну допомогу у вигляді 27 евакуаційних автомобілів швидкої допомоги: вони обладнані всім необхідним для екстреного порятунку людей

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я. 

Вказано, що це друга партія спецтранспорту від ОАЕ, яка прибула в Україну. Наприкінці 2023 року українські медики вже отримали 23 швидких. Авто розподілять між регіонами, які найбільше потребують спецтранспорту для медичної евакуації та надання допомоги.

Вони обладнані всім необхідним для екстреної медичної допомоги та оперативної евакуації пацієнтів, навіть в умовах бездоріжжя. За словами керівника ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України" Віталія Крилюка, подібні швидкі вже показали свою ефективність на деокупованих та прифронтових територіях. 

"Отримані 27 евакуаційних швидких допоможуть медикам і далі працювати й рятувати життя людей навіть у надскладних умовах. Це суттєве підсилення нашої медичної системи", – додав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

  • 20 грудня 2023 року Україна отримала ще дві броньовані автівки швидкої медичної допомоги, придбані коштом UNITED24. Це останні машини з партії. Усього таких закупили 13 штук. 
Теги:
Світ
Здоров'я
Україна
Медицина
лікарі
ОАЕ
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Мобілізація, повістки
Автор Крістіна Слончак
29 січня, 2024 понедiлок
Мобілізація в лютому 2024 року: чи буде посилена та кого можуть призвати
Зеленський
29 січня, 2024 понедiлок
Усі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном, - Зеленський про підтримку біженців з України в Німеччині
Місце катастрофи російського літака Іл-76
29 січня, 2024 понедiлок
Авіаексперт Романенко про падіння Іл-76 у РФ: схоже, що був збитий ракетою, але це можна було сфальсифікувати
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.76
    Купівля 37.76
    Продаж 38.35
  • EUR
    Купівля 41
    Продаж 41.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 січня
12:38
Девід Кемерон
Кемерон приїхав на Близький Схід і заявив, що Британія розглядає визнання палестинської державності
12:35
Чарльз ІІІ
Короля Чарльза і Кейт Міддлтон виписали з лікарні 
12:35
Ексклюзив
Мережа Telegram
Telegram потрібно заборонити на період дії воєнного стану, - політолог Кошель
12:33
китайський літак C919
На початку січня до Білорусі чотири рази надходив військовий вантаж з Китаю, - ЗМІ
12:31
Віктор Орбан
Орбан назвав умову, за якої готовий розблокувати 50 млрд євро для України
12:18
PR
Прикраси Swarovski
Прикраси Swarovski – ідеальна ідея подарунка для ваших близьких
12:14
Новини Львова
Індекс корупції: Україна піднялась на 10 позицій, Росія і Туреччина побили антирекорд
12:12
електроенергія, шахеди
Ворог обстріляв підстанцію на Дніпропетровщині: ситуація в енергосистемі станом на 30 січня
12:05
OPINION
Сергій Руденко
Гра у Безуглу
11:53
Мобілізація, повістки
В оборонному комітеті Ради висловилися щодо мобілізації нардепів і "відкупу" працівників
11:52
Імран Хан
Експрем'єра Пакистану Хана засудили до 10 років ув'язнення за розголошення держтаємниці
11:48
Міністерство оборони України
Україна впровадила ще 18 стандартів НАТО в безпеці та обороні: серед них навігація та робота водолазів
11:47
На фото: Михайло Локшин
Пропагандисти РФ обурилися виділенням держкоштів на фільм режисера, який засудив війну в Україні
11:26
обстріл Харківщини
Росіяни за місяць здійснили понад 1900 обстрілів прикордоння України, – ДПСУ
11:24
Ексклюзив
Атомний авіаносець США Carl Vinson
США не атакуватимуть Іран, - сходознавець Якубович
11:18
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО готується до можливого нападу РФ, а США думають про удар по Ірану. Акценти світових ЗМІ 30 січня
11:07
сектор Газа
Перемовини щодо шеститижневого перемир'я у Газі перебувають на ранній стадії, - NYT
11:00
Ремонт на "синій" гілці столичного метро: підрядник назвав новий термін завершення робіт
10:58
S7 Airlines
Літак авіакомпанії S7 із РФ не зміг злетіти через проблеми з двигуном: це четвертий випадок за кілька днів
10:56
Toyota
Toyota закликала власників 50 тис. авто у США віддати їх у ремонт. Причина
10:55
Прапор США
У 2023 році експорт зброї зі США сягнув рекордного рівня
10:40
Філіппіни
В'єтнам і Філіппіни домовилися посилити заходи безпеки на тлі напруженості у Південнокитайському морі
10:30
РФ уночі поцілила ракетою по прибудові до готелю в Мирнограді: загинула людина
10:22
Намагався передати ФСБ локації командних пунктів 3-ї ОШБр та штабу Сухопутних військ: СБУ оголосила підозру киянину
10:06
OPINION
Віталій Гайдукевич
Відставку Залужного таки готували
10:00
Військові психологи
Ті, хто забезепечує моральну стійкість бійців. Що за свято 30 січня та який воно має стосунок до ЗСУ
09:59
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
09:58
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок
Європарламент почав розслідування можливих зв’язків латвійської депутатки Жданок із ФСБ
09:51
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН зустрінеться з країнами-донорами на тлі зупинки фінансування агенства щодо Палестини
09:46
окупанти Маріуполь
"Було V, стало Z”: окупанти різко змінили маркування на техніці, яку переміщують з Маріуполя в бік Бердянська
09:40
Ексклюзив
ракета Нептун
В Україні зростатиме потенціал виготовлення власних крилатих ракет, - Згурець
09:28
розташування російських складів "калібрів" у Севастополі
В окупованому Севастополі партизани "Атеш" з'ясували розташування російських складів "калібрів"
09:28
Оновлено
Джо Байден
Байден доручив напрацювати відповідь на атаку проіранських угруповань на військову базу США в Йорданії, - Politico
09:18
Оновлено
Нафтобаза у Калузі РФ
Росіяни заявили про атаку 21 безпілотника на 4 регіони РФ та Крим: ЗМІ пишуть про падіння БПЛА на територію нафтобази у Калузі
09:09
Олександр Стубб та Пекка Гаавісто
Кандидати на пост президента Фінляндії розповіли, чи відповіли б на вітальний дзвінок Путіна
09:03
Ексклюзив
Зеленський та Залужний
"Це відповідальність президента": військовослужбовець Барна про чутки щодо відставки Залужного
08:38
Вибух у ЖК Нідерландів
У Нідерландах стався вибух у житловому комплексі: частину будівлі знищено, є постраждалі
08:35
Оновлено
Наслдки атаки "шахедів" на Дніпропетровщину 30 січня
Масштабна повітряна атака РФ: "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині
08:27
Ексклюзив
Крим. Євпаторія
Окупаційна влада розуміє, що деокупація Криму неминуча, - Братчук
08:17
в'язниця
На окупованих територіях України почастішали випадки смертей у в'язницях, - правозахисники
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV