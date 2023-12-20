Україна отримала ще дві броньовані швидкі, придбані коштом UNITED24

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Згідно з повідомленням, особливість броньованих швидких – висока прохідна спроможність.

"Вони можуть їхати на спущеному колесі від 50 до 150 км залежно від ваги машини та якості дороги", - зазначили у відомстві.

Наголошується, що швидкі відповідають балістичним стандартам НАТО, а саме стандарту STANAG 4569 рівня II. Це означає, що їхня броня захищає від ураження боєприпасами кінетичної дії, осколків снарядів польової артилерії та підриву саморобних вибухових пристроїв.

"Дякую всім, хто підтримує нас у складний час повномасштабної війни. Броньовані автівки – безпечне транспортування, а значить, більше врятованих життів українців", – сказала заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

Броньовані швидкі виготовляли в Канаді. Вартість усіх доставлених машин становить 124 млн грн.

Довідка: United24 — це глобальна ініціатива на підтримку України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час повномасштабної війни з російськими окупантами.