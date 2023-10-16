До України прибула перша броньована швидка, придбана за кошти United24
До України прибула перша броньована швидка для евакуації поранених, придбана за кошти United24. Усього замовлено 13 автівок, їх виготовлятимуть у Канаді
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Вартість усіх замовлених автівок становить 124 млн грн.
Автомобілі призначені для евакуації поранених із лінії фронту до найближчого медзакладу. Кожна автівка відповідає балістичним стандартам НАТО, а саме стандарту STANAG 4569 рівня II.
"Серед особливостей транспорту також "автовзуття", тобто шини. Одна з їхніх характеристик – вони можуть їхати спущеними: у разі втрати тиску завдяки спеціальній конструкції швидкість варіюється від 50 до 150 км (залежно від ваги машини та якості дороги). На практиці у нашій реальності це означає: якщо шина проб’ється осколком, швидка не стане посеред поля під обстрілами", - розповіли у МОЗ.
"Крім того, ці авто повнопривідні – можуть їздити польовими, розбитими війною дорогами", - додали у відомстві.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко, коментуючи прибуття автівки в Україну, подякував усім, хто донатить, наголосивши, що ці пожертви рятують життя.
"Дякую кожному, хто підтримує нас у складний час повномасштабної війни. Ваші донати важливі. Вони, без перебільшення, рятують життя українців. Броньовані швидкі дозволять робити це ще ефективніше, евакуюючи поранених із найгарячіших точок фронту", - висловився міністр.
Фото: t.me/mozofficial
Довідка: United24 — це глобальна ініціатива на підтримку України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час повномасштабної війни з російськими окупантами.
- Раніше за кошти United24 купили реанімобілі для 5 областей України.
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