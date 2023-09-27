Придбані за гроші донорів United24 реанімобілі надійдуть до 5 областей

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що швидкі типу C отримають центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Київської, Черкаської, Львівської, Волинської та Чернівецької областей. Ціна кожного з авто становить 2 млн 600 тис. гривень.

Реанімобілі обладнані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

"Реанімобіль типу "С" – це, можна сказати, реанімація на колесах. Отож, ще більше українців зможуть отримати екстрену медичну допомогу, а медичні працівники матимуть змогу швидко довезти пацієнтів до лікарні, врятувати їхні життя", - вказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Вона нагадала, що за час російського повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили 103 швидкі, зруйнували - 253 та ще 125 авто захопили.