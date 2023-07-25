Про це інформує пресслужба UNITED24.

"40 машин швидкої допомоги - найбільша партія, придбана за внески донорів та партнерів UNITED24", - пише пресслужба платформи.

Повідомляється, що кожна з автівок - це реанімація на колесах, оснащена дефібрилятором, кардіомонітором, кисневими балонами, апаратом штучної вентиляції легень та електрокардіографом: "Аби допомогти медикам успішно доправити хворих та важкопоранених до лікарні".

Водночас збір коштів не припиняється. Аби задонатити на авто для порятунку українців переходьте за посиланням.

Довідково. Фандрейзингова платформа United24 працює понад рік. Серед амбасадорів: співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.