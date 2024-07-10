Як уникнути теплового удару та що робити, коли він стався: поради МОЗ

Про це йдеться на Facebook-сторінці МОЗ України.

Там зазначили, що цими днями на Україну чекає аномальна спека.

Тепловий удар виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу. Він може розвинутися якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні.

Симптомами теплового удару є:

сплутаність свідомості, дезорієнтація;

нудота і блювання;

сильний головний біль;

прискорене серцебиття;

утруднене дихання;

суха і гаряча на дотик шкіра (почервоніння);

короткочасна втрата свідомості;

підвищення температури тіла.

Тепловий удар вимагає невідкладної допомоги лікарів.

Як уникнути теплового удару?

Уникайте надмірної спеки. Найспекотніші години - з 10 до 16 - проводьте у тіні або в приміщені, уникайте прямих сонячних променів.

Охолоджуйте приміщення - відкривайте на ніч вікна, а вдень – навпаки закривайте. Можна повісити на вікна світловідбивну плівку.

Охолоджуйте тіло. Якомога частіше приймайте прохолодний душ або обтирайтеся прохолодною водою.

Пийте багато рідини. Регулярно пийте воду або інші напої без цукру та кофеїну, навіть якщо не відчуваєте спраги.

Носіть легкий одяг. Обирайте світлий, просторий одяг з натуральних тканин.

Уникайте фізичних навантажень в спеку. Обмежте фізичну активність у найбільш спекотні години дня.

Приділяйте увагу знакам теплового стресу. Слідкуйте за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких. Якщо знаєте самотніх людей, не забудьте спитати про їхнє здоров’я.

Не залишайте дітей і тварин у закритих автомобілях навіть з увімкненим кондиціонером! Це може бути небезпечним для їхнього життя!

Що робити, якщо тепловий удар стався?

Насамперед в МОЗ закликають за підозри теплового удару зателефонувати на 103: "диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги".

Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.

Охолоджуйте постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.

Якщо постраждалий у свідомості, давайте йому пити воду, але невеликими порціями.

У разі блювання, покладіть людину на бік.

Стежте за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

"Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу", - наголошують в МОЗ.