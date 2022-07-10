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Здорожчання авто й корупція: Центр при РНБО спростував фейки про повернення мита й податків на імпорт

10 липня, 2022 неділя
15:48
Економіка Нові фейки російської пропаганди

Центр при РНБО спростував фейки про нібито здорожчання авто та продуктів і корупцію через повернення мита і податків на імпорт

Про це Центр протидії дезінформації повідомив у телеграмі.

Першим фейком є нібито подорожчання в кілька разів автівок із Євросоюзу. Насправді мита, податки на імпорт і розмитнення машин повернулися через зловживання "нульовою" ставкою.

Також дезінформацією є повідомлення, що європейські продукти зросли в ціні, тому українцям доведеться менше їх споживати.

"У зв’язку із відновленням логістичних систем, з 1 липня Верховна Рада відновила оподаткування для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи. Цей крок допоможе більш дешевим товарам від вітчизняних виробників конкурувати на споживчому ринку", - зауважили в Центрі при РНБО.

Ще одним фейком є те, що мито й податки призведуть тільки до корупції. Насправді за рахунок мита заплановано поповнювати бюджет на щонайменше 3,5 млрд грн щомісяця. 

"Вказані кошти підуть на підтримку ЗСУ та створять нові робочі місця для громадян, які залишилися без роботи під час війни", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

  • 30 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування пільг на імпорт товарів та авто.
  • Навесні Верховна Рада скасувала податки в разі імпорту товарів, зокрема, за розмитнення автомобілів. Однак у червні Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня. З тих пір закон очікував на підпис президента.

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