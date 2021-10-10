"ZE corruption". У Лондоні пікетували незадекларовані апартаменти "Кварталу"

Представник громадської організації “Лондон Євромайдан” (London Euromaidan) Андрій Бубернак розповів, що до акції долучились обурені корупцією та відміванням грошей тамтешні українці, а також їхні друзі та однодумці, передає Еспресо.TV.



















"Нещодавно було опубліковано розслідування Pandora papers про те, як Зеленський відмив гроші Коломойського з "ПриватБанку" через офшори та купив собі в Лондоні квартиру, а може й не одну, яка не була задекларована… Ми прийшли сюди показати своє розуміння ситуації, яка в принципі не змінилася за період його президентства. Тобто корупція в Україні залишилася на тому самому рівні, а може й вийшла на новий. І Зеленський своїм прикладом показав, що він не те що бореться з нею, а бере участь у корупційних схемах", - наводить слова Бубернак видання Букви.



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Він додав, що учасникам акції потрібні не пояснення, а реальні кроки як Зеленського, так і його команди.

"Кожен має відповідати за свої вчинки. Нехай Зеленський відповідає за свої вчинки перед громадянами України. Нехай поверне гроші в Україну. Продасть квартиру чи продасть пару квартир… Нехай їх задекларує. Кожен має право мати житло - ніхто не заперечує. Але нехай воно буде зароблене чесним способом і важкою працею", - зазначив Андрій Бубернак.Учасники акції тримали плакати з написами: "Зеленський - корупціонер!", "Продай квартиру - поверни гроші", "ZE corruption", "ZE сором".Також акцію підтримала організація European Democrat Students. Це студентська організація Європейської народної партії.Мета організації - сприяти створенню вільної, демократичної та об’єднаної Європи.У розслідуванні Pandora papers та у новому документальному фільмі від команди "Слідство.Інфо" під назвою "Офшор 95" стверджується, що бізнес-структури Зеленського могли не сплачувати податки в Україні в період з 2012 по 2019 рік. З цією метою нібито було відкрито низку офшорних компаній, якими окрім Зеленського володіли його партнери по “Кварталу 95”. Один з них - Сергій Шефір, який зараз працює першим помічником президента. Інший - Іван Баканов, нинішній голова СБУ.Починаючи з 2012 року, офшори власників і засновників "Кварталу 95" отримали понад $40 млн від компаній, пов‘язаних з олігархом Ігорем Коломойським, стверджують у "Слідство.Інфо".Ці ж офшорні компанії володіють квартирами у Лондоні загальною вартістю близько $7,5 млн.Дві квартири належать фірмі Сергія Шефіра. Одна з них розташована в будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього міститься навпроти будинку 221В на Baker Street. Ціна цієї квартири на момент купівлі у 2018 році становила близько $3 млн.Інша лондонська квартира, якою володіє фірма Шефіра, розташована в будівлі Clarence Gate Gardens, що за кілька кроків від першого місця. У 2016 році вона коштувала $2,1 млн.Третя квартира через офшорні фірми належить “кварталівцю” Андрію Яковлєву і розташована у будівлі Westminster Palace Gardens. Її ціна на момент купівлі - понад $2,3 млн. Від цього будинку до Вестмінстерського палацу, де збираються британські парламентарі, пішки можна дійти за 5 хвилин.