Зеленський 27 серпня поїде на святкування Дня Незалежності Молдови
Президент Володимир Зеленський 27 серпня здійснить візит до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Президент Польщі Анджей Дуда вирушить у Молдову 26 серпня.
27 серпня в Кишиневі перебуватимуть президенти Румунії Клаус Вернер Йоханніс і України Володимир Зеленський.
Зазначається, що вони втрьох разом із президентом Молдови Майєю Санду візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності.
Також відбудеться кілька двосторонніх зустрічей, а також зустріч чотирьох президентів.
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