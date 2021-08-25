Зеленський 27 серпня поїде на святкування Дня Незалежності Молдови

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент Польщі Анджей Дуда вирушить у Молдову 26 серпня.

27 серпня в Кишиневі перебуватимуть президенти Румунії Клаус Вернер Йоханніс і України Володимир Зеленський.

Зазначається, що вони втрьох разом із президентом Молдови Майєю Санду візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності.

Також відбудеться кілька двосторонніх зустрічей, а також зустріч чотирьох президентів.