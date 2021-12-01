Зеленський анонсував будівництво військового заводу з виготовлення сучасних дронів

Про це заявив Володимир Зеленський під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Еспресо.TV.



"Розпочинаємо вперше в Україні будувати воєнний завод з виготовлення сучасних дронів", - сказав Зеленський.



Президент уточнив, що завод побудують за кошти, виділені на фінансування безпеки й оборони.



Також у межах цього фінансування Зеленский анонсував запуск ракетної програми, відновлення українського флоту, створення кібервійськ і будівництво літаків Ан-178 для армії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb