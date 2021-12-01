Зеленський анонсував будівництво військового заводу з виготовлення сучасних дронів
В Україні вперше побудують завод із виробництва безпілотних апаратів
Про це заявив Володимир Зеленський під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Еспресо.TV.
"Розпочинаємо вперше в Україні будувати воєнний завод з виготовлення сучасних дронів", - сказав Зеленський.
Президент уточнив, що завод побудують за кошти, виділені на фінансування безпеки й оборони.
Також у межах цього фінансування Зеленский анонсував запуск ракетної програми, відновлення українського флоту, створення кібервійськ і будівництво літаків Ан-178 для армії.
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