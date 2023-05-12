Зеленський анонсував "дуже важливі новини" стосовно оборони України

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.

"Сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з командувачами та розвідкою. Провів кілька нарад щодо наших міжнародних зусиль. Скоро зможу оголосити дуже важливі новини для нашої оборони, для наших відносин із партнерами", - заявив президент України.