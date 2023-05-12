Зеленський анонсував "дуже важливі новини" стосовно оборони України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі оголосить дуже важливі новини стосовно оборони нашої країни
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.
"Сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з командувачами та розвідкою. Провів кілька нарад щодо наших міжнародних зусиль. Скоро зможу оголосити дуже важливі новини для нашої оборони, для наших відносин із партнерами", - заявив президент України.
- 11 травня президент України Володимир Зеленський схвалив план реформування системи правопорядку у країні, який включає усі правоохоронні органи та прокуратуру.
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