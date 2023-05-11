Про це йдеться у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку – усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, який розраховано на час до 27-го року. Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС", – йдеться у зверненні.

Президент зазначив, що кожен елемент державної системи – органи правопорядку передусім – мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу.

"Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури – ключові в цьому. Звичайно, разом з усіма іншими, хто працює в державному апараті. Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу", - додав Зеленський.

І підсумував, що цим реформуванням слід забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини.