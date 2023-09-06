Зеленський анонсував два рішення щодо закону про декларування
У середу, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський анонсував рішення стосовно закону про декларування
Про це повідомляє Інтерфакс.
Володимир Зеленський прийме рішення щодо ухваленого ВР закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.
"Я попросив віцепрем'єрку Стефанішину провести консультації. Після них я прийму рішення. Їх два", - сказав президент України.
Закон про декларування
Законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні й у цілому підтримали 305 народних депутатів.
За словами нардепа Ярослава Железняка, "правка №25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно набрала 250 голосів – врахована".
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило, що має намір звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений Верховною Радою законопроєкт 9587-д про декларування державних службовців.
5 вересня у Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали дві небезпечні норми ухваленого Верховною Радою закону про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій. НАЗК вимагатиме вето президента щодо цих пунктів.
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