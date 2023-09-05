НАЗК відреагувало на ухвалені поправки до закону про декларування: вимагатиме вето президента
У Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали дві небезпечні норми ухваленого Верховною Радою закону про покарання чиновників за несвоєчасне подання декларацій
НАЗК вимагатиме вето президента щодо цих пунктів, заявив у коментарі "Радіо Свобода" голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
"У цьому законопроєкті є дві небезпечні норми. Перше – правка народного депутата Мамки дозволяє вважати особами, які не вчинилися адміністративних правопорушень, осіб, які не вказали в декларації майно вартістю до 1,3 мільйона гривень і були притягнуті до адміністративної відповідальності. Це нонсенс! Норма 25-ої правки передбачає, що особи, які не вказали таке майно, після сплати штрафу вважаються такими, що не притягнуті до відповідальності. Це просто порушення логіки навіть законодавчої роботи" – сказав Новіков.
"І друга небезпечна норма – це внесення змін до статті 59-ої, яка врегульовує порядок ведення осіб, що вчинили корупційні і пов’язані з корупцією правопорушення. Ця норма приховає від громадян і журналістів дані про 40 тисяч осіб, які вчинили відповідні правопорушення, у тому числі 10 тисяч осіб, які засуджені за кримінальні корупційні злочини", – додав він.
- Нагадаємо, законопроєкт №9587-д "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні й у цілому підтримали 305 народних депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, "правка №25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно набрала 250 голосів – врахована".
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