НАЗК відреагувало на ухвалені поправки до закону про декларування: вимагатиме вето президента

НАЗК вимагатиме вето президента щодо цих пунктів, заявив у коментарі "Радіо Свобода" голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"У цьому законопроєкті є дві небезпечні норми. Перше – правка народного депутата Мамки дозволяє вважати особами, які не вчинилися адміністративних правопорушень, осіб, які не вказали в декларації майно вартістю до 1,3 мільйона гривень і були притягнуті до адміністративної відповідальності. Це нонсенс! Норма 25-ої правки передбачає, що особи, які не вказали таке майно, після сплати штрафу вважаються такими, що не притягнуті до відповідальності. Це просто порушення логіки навіть законодавчої роботи" – сказав Новіков.

"І друга небезпечна норма – це внесення змін до статті 59-ої, яка врегульовує порядок ведення осіб, що вчинили корупційні і пов’язані з корупцією правопорушення. Ця норма приховає від громадян і журналістів дані про 40 тисяч осіб, які вчинили відповідні правопорушення, у тому числі 10 тисяч осіб, які засуджені за кримінальні корупційні злочини", – додав він.