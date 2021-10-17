Зеленський допускає обмін Медведчука на українських полонених
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підозрюваного у державній зраді нардепа Віктора Медведчука можуть обміняти на українців, яких незаконно утримують в Росії
Про це Зеленський розповів у коментарі "Фактам тижня" на ICTV, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, якби Росія підтвердила, що у народного депутата Віктора Медведчука, підозрюваного в державній зраді і фінансуванні тероризму, є російське громадянство, то Україна б розглянули можливості його обміну на полонених.
"Прямих речей не було. Які можуть бути натяки? Пан Медведчук - громадянин України, і до нього застосовується українське законодавство. З іншого боку, якщо, наприклад, Росія підтвердила б, що у пана Медведчука є російське громадянство, наприклад, то тоді ми б із задоволенням після цього підтвердження або хоча б натяку розглянули б можливості обміну пана Медведчука на справжніх героїв і громадян України, які перебувають не в Україні", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, 12 жовтня лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука суд відправив під цілодобовий домашній арешт
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