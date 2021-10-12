Медведчука відправили під домашній арешт
Лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука суд відправив під цілодобовий домашній арешт
Про це передає Еспресо.TV з посиланням на трансляцію судового засідання.
Суд обрав запобіжний захід народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
"У задоволенні клопотання (прокуратури - ред.) відмовити. Застосувати щодо Медведчука запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому покидати дім цілодобово", - заявила головуюча суддя.
У свою чергу, прокурори просили суд заарештувати Медведчука з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
У свою чергу, адвокати нардепа виступали проти такого розміру застави.
Зазначимо, Медведчук перебуває під домашнім арештом у справі про державну зраду, за якою йому загрожує 12 років в'язниці.
Проте у новій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
Нардеп перебуватиме під домашнім арештом до 7 грудня.
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