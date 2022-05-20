Зеленський доручив Міносвіти подбати про абітурієнтів та контрактників з окупованих територій

Про це президент України розповів у вечірньому зверненні 19 травня.

"По-перше, доручив міністру освіти підготувати такі зміни, які дадуть змогу абітурієнтам з усіх тимчасово окупованих територій вступати до українських вишів у спрощеному порядку.

По-друге, доручив міністру також вирішити, як забезпечити навчання тих студентів, які на контрактній формі, але при цьому самі з нині окупованих територій. Очевидно, що платити за контрактом на навчання у таких умовах вкрай складно. Держава має допомогти. Тож очікую від міністра, від уряду і, якщо потрібно, народних депутатів відповідних рішень", - зазначив Володимир Зеленський.

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