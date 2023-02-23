Про це мовиться на сайті британського уряду.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії поінформував Володимира Зеленського щодо участі в Мюнхенській конференції з безпеки: він ствердив, що використав цю подію, аби "допомогти Україні прогресувати у військових досягненнях у найближчі тижні та місяці".

"Зараз для України настав час скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою і ще раз продемонструвати Путіну, що Україна врешті-решт переможе", - до такого висновку дійшли Ріші Сунак та Володимир Зеленський, згідно з повідомленням з Даунінг-стріт.