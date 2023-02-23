Зеленський і Сунак погодилися, що нині Україна може досягти реального прогресу на фронті
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Володимир Зеленський провели телефонну розмову: лідери обговорили потреби ЗСУ та ситуацію на полі бою
Про це мовиться на сайті британського уряду.
Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії поінформував Володимира Зеленського щодо участі в Мюнхенській конференції з безпеки: він ствердив, що використав цю подію, аби "допомогти Україні прогресувати у військових досягненнях у найближчі тижні та місяці".
"Зараз для України настав час скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою і ще раз продемонструвати Путіну, що Україна врешті-решт переможе", - до такого висновку дійшли Ріші Сунак та Володимир Зеленський, згідно з повідомленням з Даунінг-стріт.
- Нагадаємо, очільник британського уряду Ріші Сунак впевнений, що Україна приєднається до НАТО у майбутньому, і над її зближенням з Альянсом союзники працюють вже сьогодні
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