Зеленський літав святкувати ювілей Єрмака на держдачі в Карпатах, гостей привозили вертольотами ДСНС, - розслідування

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".



За даними журналістів, 19 листопада Зеленський і Єрмак залишили Офіс президента до кінця робочого дня та полетіли в Карпати, де у державній резиденції президента "Синьогора" 21 листопада мали святкувати ювілей посадовця.



При цьому, за даними публічних онлайн-радарів, президентський борт із Києва не відлітав. Натомість журналісти з'ясували, що в цей день з Києва до Івано-Франківська літав чартер, який має стосунок до групи "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського. Після прибуття до Івано-Франківська літак майже одразу повернувся до Києва.



За даними розслідувачів, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, з яким співпадає день народження Єрмака, о першій годині дня з бази рятувальників у Козині злетів вертоліт ДСНС і за дві години сів у Івано-Франківську. Гелікоптер полетів після того, як Зеленський і Єрмак взяли участь у заходах в центрі Києва з нагоди Дня Гідності та Свободи.



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Видання за посиланням на свої джерела повідомляє, що на святкуванні дня народження Єрмака в Карпатах серед інших гостей були присутні його заступник Андрій Татаров і міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.



"УП надіслала запити з одним питанням: На яких підставах авіацію спеціального призначення було задіяно для святкування дня народження Андрія Єрмака? Бо скільки державному бюджету коштувало чотирьох денне святкування у державній резиденції, перельоти на гелікоптері на відстань у 700 кілометрів, закриття готеля на час святкування, транспортування співробітників управління державної охорони та співробітників державного управління справами після цього матеріалу президент Зеленський має розповісти вже суспільству особисто", - зазначає видання.



За інформацією журналістів, вертоліт ДСНС сів у аеропорту Бориспіль близько четвертої години дня.



"Таким чином президент і керівник його офісу могли дістатися на роботу на Банкову близько п'ятої години вечора. А це означає що Зеленський під час такої гострої внутрішньої і зовнішньої ситуації літав у гори на дачу на чотири дні", - роблять висновок журналісти.