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Зеленський на Генасамблеї ООН закликав до спільної підготовки Глобального саміту миру та покарання агресора

19 вересня, 2023 вiвторок
22:03
Світ Зеленський в ООН

Президент України Володимир Зеленський запропонував усім, хто не толерує агресії, долучитися до підготовки Глобального саміту миру та імплементації української Формули миру

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу з трибуни ООН 19 вересня.

Про Формулу миру

"Минулого року я представив Українську формулу миру. Вона стала основою для оновлення наявної архітектури безпеки. Тепер ми можемо відновити дію Статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Формула миру - не лише про Україну, та нагадав, що її повністю або частково підтримали понад 140 держав і міжнародних організацій. Він додав, що Формула миру "пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України й інших країн і можуть бути використані іншими агресорами".

"Важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас – усіх, хто не толерує жодної агресії, – до спільної підготовки Саміту", - зазначив Зеленський.

Глава України застеріг партнерів від кулуарних домовленостей.

"Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", - наголосив Володимир Зеленський.

Про загрозу масового знищення

Зеленський зазначив, що "поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів". Він додав, що Росія "перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн. Існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, але не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї".

"Світ неодноразово був свідком використання Росією енергії як зброї. Нинішня загроза ще більша. Росія перетворює ядерну енергетику на зброю. Подивіться, що Росія зробила з нашою Запорізькою атомною електростанцією: обстрілювала її, окупувала й тепер шантажує інших загрозою витоку радіації", - нагадав Зеленський.

Про продовольчу безпеку

Президент України зазначив, що з початку повномасштабної агресії Росія заблокувала наші чорноморські та азовські морські порти, а українські порти на Дунаї досі залишаються мішенню для її ракет і безпілотників. Він наголосив, що Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації захоплених територій. Росія використовує ціни на продовольство як зброю.

"Ми запустили тимчасовий експортний коридор у Чорному морі. Ми працюємо над збереженням сухопутних маршрутів. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора", - сказав Зеленський.

Про депортацію і викрадення дітей

Зеленський з трибуни ООН наголосив, що Росія зробила масові викрадення та депортації "частиною державної політики".

"Викрадених українських дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями. Це геноцид", - наголосив він.

"Україна робить усе для того, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Перетворення на зброю має бути стримане. Воєнні злочини мають бути покарані. Депортовані люди мають повернутися додому. А окупант має повернутися на власну територію", - додав Зеленський.


 
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