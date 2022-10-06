Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політспільноти.

"Мир потрібен! Росія вбиває. Російські вбивці здійснювали замахи на людей на території різних країн Європи. І влаштовували диверсії у Європі – проти складів зі зброєю, проти виробництв і тепер уже проти газогонів. Росія залякує й шантажує, щоб світ перестав допомагати тим, кого вона вбиває. Вона використовує все – від продовольчої кризи до радіаційного шантажу, від дестабілізації енергоринків до ядерного шантажу.

Росія корумпує. Корумпує мільярдами, які заробляє на торгівлі енергоресурсами. Це російська формула війни: вбивати, залякувати, фіксувати загрози вільним державам і їхні втрати, руйнувати кордони й корумпувати. Україна – це тільки перше поле бою, куди вийшла ця держава. І саме в Україні потрібно її перемогти", – наголосив Зеленський.

Президент України презентував п'ять пунктів формули миру.

"Перше – покарати агресора. Посилити санкції проти Росії. Зупинити будь-яку співпрацю. Виключити її з усіх міжнародних організацій чи принаймні призупинити її членство, її можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН.

Друге – це допомога Україні. Допомагаючи нам, кожна з ваших держав допомагає собі.

Подивіться на поле бою в Україні зараз. Це така інтенсивна війна, яку абсолютна більшість держав просто не змогла б вести. І саме тому цю війну потрібно виграти зараз – виграти в Україні.

Третій пункт нашої формули миру – відновлення безпеки й територіальної цілісності. Ми це робимо. Робимо разом із вами, з вашою допомогою.

Четвертий пункт – гарантії безпеки. Ми потребуємо гарантій безпеки до того, як вступимо в НАТО, і на цьому шляху. І ми це зробимо. Зробимо також разом із вами. Наші пропозиції щодо гарантій безпеки представлені партнерам", – запевнив президент України.

П’ятим пунктом миру Зеленський назвав – рішучість. Саме категорично та без вагань світ має заблокувати війну та реалізувати формулу спокою в нашій країні.

"Буде день, коли російське зло програє. Це буде саме той день, коли наша формула миру переможе. Коли ми з вами використаємо на повну всі можливості нашої єдності. Ми, лідери Європи, можемо стати лідерами миру. Наша Європейська політична спільнота може стати Європейською спільнотою миру", – додав Зеленський.

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