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Зеленський: на сході України ЗСУ знищили 21 тисячу вагнерівців, ще понад 80 тисяч - поранені

1 липня, 2023 субота
13:52
Війна з Росією втрати ворога

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час бойових дій на сході України Збройні Сили знищили "реальний кулак" армії РФ: понад 20 тисяч бойовиків ПВК Вагнера, ще 80 тисяч отримали поранення

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським журналістам.

За його словами, найпотужніше угрупування вагнерівців було на сході України. 

"Росія використовувала найманців, мобілізувала зеків, які були в тюрмах РФ. На сході у них було дуже потужне угруповування, тому що усі вагнерівці там мали лише один вихід з ситуації. Вони не могли залишитися в тюрмах. У них не було вибору потім і на полі бою. Вони йшли першим угрупованням вперед і знали, що не можуть зупинитися.

Навіть коли вони йшли лінією вперед, ми їх атакували й більшість з них гинула, ті, хто залишився, не повертався назад. Вони продовжували йти вперед, тому що знали, що у нас можуть потрапити в полоні мати шанс вижити. Шансів повернутися назад, не виконавши завдання, які перед ними ставили, не було. При поверненні назад до своїх військових, вагнерівців вбивали. Тому і говорили, що вони дуже потужні, адже у цих людей, ким би вони не були у минулому житті, не було виходу", - пояснив Зеленський.

Він назвав найманців ПВК Вагнера "живим парканом російського угруповування". За словами президента, усі інші мобілізовані сили Росії не вмотивовані та слабкіші за українські сили. Натомість вагнерівцям просто немає чого втрачати.

Володимир Зеленський назвав кількість втрат живої сили ПВК Вагнера під час ведення боїв на сході України. За його даними, ЗСУ знищили 21 тисячу та поранили 80 тисяч найманців.

"Вагнерівці складаються із двох напрямків: вагнерівці професійні й мобілізовані люди, які є просто м'ясом для Росії. Я можу тут вам сказати не для балансу, а для реальних цифр, усіх цих людей, включно з професійними найманцями, наші війська знищили 21 тисячу і 80 тисяч було поранено. Тобто наші війська на сході України вбили або поранили близько 100 тисяч вагнерівців. Це були колосальні втрати для Вагнера. І ви можете уявити собі, яке велике їхнє угруповування на сході нашої держави", - додав президент.

Зеленський наголосив на тому, що ЗСУ знищили "реальний кулак вагнерівців" на сході України, вмотивований через бажання вижити склад російської армії. Він також прокоментував, як цей фактор впливає на контрнаступальні дії Сил оборони.

"Контрнаступ різний. Вбити таку потужну силу найманців і терористів на сході України - це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатись вперед та демотивувати ворога", - констатував Зеленський.

  • 1 липня Центр протидії дезінформації повідомив, що від 25 червня за наказом російського міністра оборони Сергія Шойгу почалася фізична ліквідація вагнерівців на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей України.

журналісти
Володимир Зеленський
Іспанія
Вагнергейт
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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