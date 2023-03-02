Зеленський: на звірячий ракетний обстріл Запоріжжя буде військова і юридична відповідь
Президент Володимир Зеленський анонсував військову та юридичну відповідь на ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі, який РФ завдала в ніч на 2 березня
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова", - сказав Зеленський.
Президент також подякував рятувальникам і висловив співчуття родинам загиблих унаслідок російської атаки.
"І я хочу подякувати всім нашим рятувальникам, які від ночі розбирають завали будинку, під’їзд якого був зруйнований ракетою. Вдалося врятувати 11 людей, понад 70 отримали допомогу. У списку загиблих на цей час двоє людей. Мої співчуття рідним!" - сказав Зеленський.
Крім того, Зеленський розповів про засідання ставки верховного головнокомандувача, назвавши завдання оперативно-стратегічних угруповань військ.
"ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського. ОСУВ "Одеса" – доповідь щодо ситуації на Південному напрямку, зокрема стосовно того, що стосується Херсона й Херсонщини. Звичайно, не залишаємо без уваги північ нашої держави, кордон. Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб придушувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", - сказав Зеленський.
- У ніч на 2 березня РФ ударила ракетою по житловому багатоквартирному будинку в Запоріжжі. Унаслідок удару загинуло щонайменше троє людей, станом на вечір триває пошуково-рятувальна операція.
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