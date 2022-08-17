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Зеленський нагородив 189 військовослужбовців, із них 25 - посмертно

17 серпня, 2022 середа
09:03
Суспільство Орден за мужність

Президент Україні Володимир Зеленський відзначив 189 нацгвардійців, поліціянтів, митників і прикордонників. З них 25 присвоєно нагороди посмертно

Відповідний указ №582/2022 з'явився на сайті президента України.

Національна гвардія України

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • БЄЛЯЄВА Андрія Миколайовича — полковника
  • ЖУРАВЛЬОВА Руслана Віталійовича — підполковника
  • ІВАЩЕНКА Миколу Олександровича — полковника
  • МАТВЄЄВА Ігоря Ігоровича (посмертно) — майора
  • ПУГАЧА Ігоря Олександровича (посмертно) — майора
  • СЕРДЮКА Сергія Юрійовича — полковника
  • ЦІНСЬКОГО Дмитра Олеговича — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • КЛИМЕНКА Артема Сергійовича — капітана
  • СЕЛІДБОВСЬКОГО Ігоря Ігоровича (посмертно) — підполковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • АЛЕКСАНДРОВА Олега Олександровича — лейтенанта
  • АНТОНЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата
  • БЕЗЗУБЕНКА Олександра Сергійовича — капітана
  • БЕЗИМУ Івана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • БИЧКОВА Олександра Денисовича (посмертно) — солдата
  • БУРИХА Богдана Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
  • БУСЯКА Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ВРАЩУКА Богдана Валентиновича — капітана
  • ГОЛОЗУБОВА Руслана Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • ГОНЧАРЕНКА Владислава Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ГОРБЕНКА Олега Вікторовича — підполковника
  • ДЕМЧЕНКА Миколу Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДЕРЕВЯНКА Олега Віталійовича — старшого лейтенанта
  • ДУДЧЕНКА Олега Івановича — майстер-сержанта
  • ЖЕРЕБЕЦЬКОГО Юрія Васильовича — старшого сержанта
  • ІЩЕВА Юрія Ігоровича (посмертно) — сержанта
  • КОСТЮЧЕНКА Максима Михайловича (посмертно) — старшого солдата
  • КОФАНОВА Данила Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • КОХАНОВА Артема Юрійовича (посмертно) — солдата
  • МАКСИМОВА Володимира Вікторовича — старшого лейтенанта
  • МЕЛЬНИКА Марка Володимировича (посмертно) — солдата
  • МИСЬКІВА Романа Григоровича (посмертно) — солдата
  • НЕСВІТА Владислава Руслановича — старшого лейтенанта
  • ОРЛА Максима Петровича — старшого лейтенанта
  • ПАЗУЩАНА Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта
  • ПЕЧЕРСЬКОГО Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • РЕДЮ Артема Юрійовича (посмертно) — лейтенанта
  • СІЛЬЧЕНКА Михайла Олександровича — старшого лейтенанта
  • СКОРІКОВА Владислава Сергійовича — лейтенанта
  • СНИТКІНА Михайла Юрійовича — підполковника
  • ШЕВЧЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата
  • ШИРОКИХ Володимира Володимировича — штаб-сержанта
  • ЩЕРБІНУ Дмитра Олександровича — підполковника
  • ЮРКОВЦЯ Євгенія Юрійовича — майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • БАРАНА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
  • БАРАНОВСЬКОГО Владислава Володимировича — солдата
  • БЛОЩАКА Владислава Олександровича — солдата
  • БОЙЧУКА Андрія Миколайовича — капітана
  • БРИНДЮКОВА Євгенія Олександровича — солдата
  • БУТРІКА Дмитра Володимировича — старшого солдата
  • ВАРЛАМА Тараса Юрійовича — головного сержанта
  • ГАРДТА Віталія Віталійовича — молодшого лейтенанта
  • ГОЛОВЧАНСЬКОГО Валерія Віталійовича — солдата
  • ГОМЕСА-ДОВБУША Сергія Міхаіла — старшого солдата
  • ГРИНЕВИЧА Олександра Івановича — старшого солдата
  • ГРИЦАЯ Андрія Богдановича — старшого солдата
  • ГУРІНА Євгена Володимировича — майора
  • ІЖАКА Миколу Сергійовича — підполковника
  • КИРИЛЮКА Євгена Володимировича — молодшого лейтенанта
  • КІРІЧЕНКА Вадима Віталійовича — майора
  • КОЖАНОВА Дмитра Леонідовича — головного сержанта
  • КОКОЗУ Артема Віталійовича — солдата
  • КОРОБКА Кирила Костянтиновича — солдата
  • КРЮЧКА Ігоря Федоровича — старшого солдата
  • КУПАЛЬНОГО Віталія Сергійовича — штаб-сержанта
  • ЛУКАНОВА Олександра Миколайовича — сержанта
  • НАБОЙЧЕНКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
  • РУЛЛУ Олега Ігоровича — солдата
  • СЕЛІНА Андрія Вікторовича — штаб-сержанта
  • СТАНКЕВИЧА Кирила Андрійовича — солдата
  • СУБІЦЬКОГО Олексія Миколайовича — солдата
  • ТАРАДАЙКА Ярослава Григоровича — підполковника
  • ТАРАСЕНКА Владислава Валерійовича — майора
  • ТРУШКОВА Дмитра Дмитровича — лейтенанта
  • ШАМРАЯ Олександра Віталійовича — солдата
  • ШВЕЦЯ Анатолія Ігоровича — старшого солдата

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

  • ПАНЧЕНКО Оксану Олександрівну — капітана

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • АНОХІНА Дениса Геннадійовича — молодшого лейтенанта
  • БАГЛИКА Микиту Михайловича — солдата
  • БАРИШЕВА Максима Олександровича — солдата
  • БАСКА Сергія Володимировича — солдата
  • БИРСАНА Артема Олександровича — солдата
  • БІЛАНА Дмитра Васильовича — солдата
  • БОГДАНОВА Івана Валерійовича — головного сержанта
  • БОЙКА Богдана Петровича — старшого лейтенанта
  • БОЙКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
  • БОРЕЦЬКОГО Миколу Олександровича — молодшого сержанта
  • БРИКОВА Дениса Сергійовича — солдата
  • БУГАЙЧУКА Євгенія Романовича — солдата
  • БУРЯКА Андрія Анатолійовича — солдата
  • ВАЛЬЧУКА Віктора Анатолійовича — старшого сержанта
  • ВАСИЛЬКОВА Володимира Володимировича — солдата
  • ВЕРГУНА Євгенія Володимировича — солдата
  • ВОРОНЮКА Василя Володимировича — солдата
  • ГАЛІЯ Сергія Тарасовича — майора
  • ГЛИНЯНОГО Станіслава Володимировича — солдата
  • ГНАТЮКА Ігоря Євгеновича — солдата
  • ГОЛОБОРЩІЯ Костянтина Сергійовича — солдата
  • ГОЛЬЦОВА Олега Павловича — старшого солдата
  • ГОРДІЄНКА Олександра Миколайовича — підполковника
  • ГРИЦІВА Григорія Андрійовича — солдата
  • ГУМЕНЧУКА Владислава Юрійовича — старшого сержанта
  • ГУМЕНЮКА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта
  • ДАНИЛЬЧЕНКА Дениса Руслановича — солдата
  • ЗМАРАДУ Євгена Миколайовича — старшого лейтенанта
  • КИРИЛЮКА Сергія Васильовича — капітана
  • КОВАЛЯ Андрія Валентиновича — сержанта
  • КОДАЦЬКОГО Володимира Сергійовича — солдата
  • КОЛОТА Олександра Олександровича — лейтенанта
  • КОРОБКУ Володимира Івановича — молодшого сержанта
  • КУТЮ Максима Юрійовича — лейтенанта
  • ЛУПУШОРА Геннадія Сергійовича — солдата
  • ЛЯШЕНКА Артура Олександровича — капітана
  • МАЙМЕЦЬКОГО Сергія Олександровича — солдата
  • МАНАШКІНА Дмитра Володимировича — старшого сержанта
  • МАНЬКА Вадима Олександровича — капітана
  • МАРУСОВА Юліана Сергійовича — солдата
  • МЕЛЕГУ Дмитра Шандоровича — старшого солдата
  • МЕЛЬНИКА Євгенія Анатолійовича — солдата
  • ОВСЯННІКОВА В’ячеслава Андрійовича — капітана
  • ОЛІЙНИКА Віктора Юрійовича — солдата
  • ПАНЮТУ Андрія Сергійовича — солдата
  • ПЕРЕХРЕСТА Віталія Миколайовича — старшого сержанта
  • ПЕТРАЧКОВА Ігоря Сергійовича — солдата
  • ПЕТРУКА Максима Олександровича — солдата
  • ПЛОХОГО Сергія Сергійовича — сержанта
  • ПОДОБНОГО Сергія Миколайовича — сержанта
  • РАДІЄВСЬКОГО Андрія Олександровича — майора
  • РАДЧЕНКА Максима Романовича — солдата
  • РЄЗНІЧЕНКА Павла Олеговича — солдата
  • РИБЦОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата
  • РОЖЧЕНКА Юрія Володимировича — сержанта
  • РОМАНЕНКА Володимира Сергійовича — капітана
  • РОССІХІНА Сергія Сергійовича — старшого сержанта
  • САВЧЕНКА Миколу Олександровича — старшого солдата
  • СЕМЕНЮКА Сергія Олександровича — капітана
  • СМАЛЬЦЯ Германа Миколайовича — солдата
  • СОЛЬОНОВА Юрія Валерійовича — головного сержанта
  • СТЕЦЕНКА Дмитра Костянтиновича — молодшого сержанта
  • СТЯГАЙЛА Владислава Вікторовича — солдата
  • ТАРАСОВА Валентина Олександровича — лейтенанта
  • ТУХАРЯ Іллю Вікторовича — капітана
  • УДОВИКУ Романа Миколайовича — сержанта
  • УДОВИЧЕНКА Дмитра Вадимовича — молодшого лейтенанта
  • ФІЛІПОВСЬКОГО Ярослава Миколайовича — молодшого сержанта
  • ФОКІНА Віталія Валерійовича — старшого солдата
  • ФРАШКА Валерія Валерійовича — солдата
  • ХУДИКА Артема Володимировича — солдата
  • ЦВІРКУНА Владислава Віталійовича — майора
  • ЦЕБЕНКА Сергія Сергійовича — солдата
  • ЧУЙКА Сергія Ігоровича — солдата
  • ШВЕЦЯ Володимира Олексійовича — солдата
  • ШЕВЧУКА Василя Петровича — солдата
  • ШЕВЧУКА Віталія Віталійовича — солдата
  • ШУЛЬГУ Артема Андрійовича — молодшого сержанта
  • ЩЕПЕТІННІКОВА Дмитра Валерійовича — капітана
  • ЩЕРБІНІНА Віталія Миколайовича — солдата
  • ЮНАША Романа Анатолійовича — солдата
  • ЯКИМЧУКА Андрія Андрійовича — сержанта

Національна поліція України

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • БЛИЗНЮКА Сергія Юрійовича (посмертно) — капітана поліції
  • БОНДАРЕНКА Максима Геннадійовича — старшого сержанта поліції
  • ЧАБАХА Юрія Олександровича (посмертно) — капітана поліції

Державна митна служба України

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • БЄЛЯВСЬКОГО Олександра Олеговича (посмертно) — головного державного інспектора відділу Сумської митниці
  • НАШИВАНА Олександра Вікторовича — старшого державного інспектора відділу Сумської митниці

Державна прикордонна служба України

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • РЕШЕТНЯКА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
  • СЄМАКА Олександра Олексійовича (помертно) — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

  • МУЛА Сергія Анатолійовича — генерал-майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • БУРЛАЧЕНКА Володимира Володимировича — підполковника
  • КОНЯХІНА Сергія Олександровича — полковника
  • НАКОНЕЧНОГО Івана Васильовича — полковника
  • НЕРОДЕНКА Олега Васильовича — полковника
  • РОГАЛЬЧУКА Олексія Леонідовича — майстер-сержанта
  • СКАВРОНСЬКОГО В’ячеслава Станіславовича — полковника

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

  • БОДНАРА Вадима Володимировича — підполковника
  • ЛОГВИНЕНКА Олександра Володимировича — підполковника
  • НАРОЛЬСЬКОГО Дениса Олеговича — підполковника
  • ОСИПЦЯ Олександра Валерійовича — полковника
  • ТОКАРЯ Олега Володимировича — полковника

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • БУСЛАВА Костянтина Сергійовича — молодшого сержанта
  • ВАСИЛЬЦІВА Романа Івановича — майора
  • ВИННИКА Олександра Олександровича — старшого сержанта
  • ДИДИЧА Михайла Михайловича — солдата
  • ЄРИСКОВСЬКОГО Максима Олександровича — старшого сержанта
  • ІВАХНЕНКА Олексія Анатолійовича — майстер-сержанта
  • КУРИЛА Олега Володимировича — солдата
  • КУРИШКА Миколу Анатолійовича — солдата
  • ЛІТУШКА Костянтина Петровича — молодшого сержанта
  • ПАВЛЮКА Ігоря Петровича — солдата
  • СВИСТУНА Романа Зіновійовича — солдата
  • ЩИГОЛА Федора Миколайовича — старшого солдата.

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митниця
Президент України
війна з Росією
Нацгвардiя
Володимир Зеленський
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