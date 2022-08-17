Зеленський нагородив 189 військовослужбовців, із них 25 - посмертно
Президент Україні Володимир Зеленський відзначив 189 нацгвардійців, поліціянтів, митників і прикордонників. З них 25 присвоєно нагороди посмертно
Відповідний указ №582/2022 з'явився на сайті президента України.
Національна гвардія України
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- БЄЛЯЄВА Андрія Миколайовича — полковника
- ЖУРАВЛЬОВА Руслана Віталійовича — підполковника
- ІВАЩЕНКА Миколу Олександровича — полковника
- МАТВЄЄВА Ігоря Ігоровича (посмертно) — майора
- ПУГАЧА Ігоря Олександровича (посмертно) — майора
- СЕРДЮКА Сергія Юрійовича — полковника
- ЦІНСЬКОГО Дмитра Олеговича — майора
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
- КЛИМЕНКА Артема Сергійовича — капітана
- СЕЛІДБОВСЬКОГО Ігоря Ігоровича (посмертно) — підполковника
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- АЛЕКСАНДРОВА Олега Олександровича — лейтенанта
- АНТОНЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата
- БЕЗЗУБЕНКА Олександра Сергійовича — капітана
- БЕЗИМУ Івана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- БИЧКОВА Олександра Денисовича (посмертно) — солдата
- БУРИХА Богдана Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
- БУСЯКА Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата
- ВРАЩУКА Богдана Валентиновича — капітана
- ГОЛОЗУБОВА Руслана Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
- ГОНЧАРЕНКА Владислава Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ГОРБЕНКА Олега Вікторовича — підполковника
- ДЕМЧЕНКА Миколу Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДЕРЕВЯНКА Олега Віталійовича — старшого лейтенанта
- ДУДЧЕНКА Олега Івановича — майстер-сержанта
- ЖЕРЕБЕЦЬКОГО Юрія Васильовича — старшого сержанта
- ІЩЕВА Юрія Ігоровича (посмертно) — сержанта
- КОСТЮЧЕНКА Максима Михайловича (посмертно) — старшого солдата
- КОФАНОВА Данила Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- КОХАНОВА Артема Юрійовича (посмертно) — солдата
- МАКСИМОВА Володимира Вікторовича — старшого лейтенанта
- МЕЛЬНИКА Марка Володимировича (посмертно) — солдата
- МИСЬКІВА Романа Григоровича (посмертно) — солдата
- НЕСВІТА Владислава Руслановича — старшого лейтенанта
- ОРЛА Максима Петровича — старшого лейтенанта
- ПАЗУЩАНА Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта
- ПЕЧЕРСЬКОГО Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- РЕДЮ Артема Юрійовича (посмертно) — лейтенанта
- СІЛЬЧЕНКА Михайла Олександровича — старшого лейтенанта
- СКОРІКОВА Владислава Сергійовича — лейтенанта
- СНИТКІНА Михайла Юрійовича — підполковника
- ШЕВЧЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата
- ШИРОКИХ Володимира Володимировича — штаб-сержанта
- ЩЕРБІНУ Дмитра Олександровича — підполковника
- ЮРКОВЦЯ Євгенія Юрійовича — майора
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- БАРАНА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
- БАРАНОВСЬКОГО Владислава Володимировича — солдата
- БЛОЩАКА Владислава Олександровича — солдата
- БОЙЧУКА Андрія Миколайовича — капітана
- БРИНДЮКОВА Євгенія Олександровича — солдата
- БУТРІКА Дмитра Володимировича — старшого солдата
- ВАРЛАМА Тараса Юрійовича — головного сержанта
- ГАРДТА Віталія Віталійовича — молодшого лейтенанта
- ГОЛОВЧАНСЬКОГО Валерія Віталійовича — солдата
- ГОМЕСА-ДОВБУША Сергія Міхаіла — старшого солдата
- ГРИНЕВИЧА Олександра Івановича — старшого солдата
- ГРИЦАЯ Андрія Богдановича — старшого солдата
- ГУРІНА Євгена Володимировича — майора
- ІЖАКА Миколу Сергійовича — підполковника
- КИРИЛЮКА Євгена Володимировича — молодшого лейтенанта
- КІРІЧЕНКА Вадима Віталійовича — майора
- КОЖАНОВА Дмитра Леонідовича — головного сержанта
- КОКОЗУ Артема Віталійовича — солдата
- КОРОБКА Кирила Костянтиновича — солдата
- КРЮЧКА Ігоря Федоровича — старшого солдата
- КУПАЛЬНОГО Віталія Сергійовича — штаб-сержанта
- ЛУКАНОВА Олександра Миколайовича — сержанта
- НАБОЙЧЕНКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
- РУЛЛУ Олега Ігоровича — солдата
- СЕЛІНА Андрія Вікторовича — штаб-сержанта
- СТАНКЕВИЧА Кирила Андрійовича — солдата
- СУБІЦЬКОГО Олексія Миколайовича — солдата
- ТАРАДАЙКА Ярослава Григоровича — підполковника
- ТАРАСЕНКА Владислава Валерійовича — майора
- ТРУШКОВА Дмитра Дмитровича — лейтенанта
- ШАМРАЯ Олександра Віталійовича — солдата
- ШВЕЦЯ Анатолія Ігоровича — старшого солдата
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
- ПАНЧЕНКО Оксану Олександрівну — капітана
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- АНОХІНА Дениса Геннадійовича — молодшого лейтенанта
- БАГЛИКА Микиту Михайловича — солдата
- БАРИШЕВА Максима Олександровича — солдата
- БАСКА Сергія Володимировича — солдата
- БИРСАНА Артема Олександровича — солдата
- БІЛАНА Дмитра Васильовича — солдата
- БОГДАНОВА Івана Валерійовича — головного сержанта
- БОЙКА Богдана Петровича — старшого лейтенанта
- БОЙКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
- БОРЕЦЬКОГО Миколу Олександровича — молодшого сержанта
- БРИКОВА Дениса Сергійовича — солдата
- БУГАЙЧУКА Євгенія Романовича — солдата
- БУРЯКА Андрія Анатолійовича — солдата
- ВАЛЬЧУКА Віктора Анатолійовича — старшого сержанта
- ВАСИЛЬКОВА Володимира Володимировича — солдата
- ВЕРГУНА Євгенія Володимировича — солдата
- ВОРОНЮКА Василя Володимировича — солдата
- ГАЛІЯ Сергія Тарасовича — майора
- ГЛИНЯНОГО Станіслава Володимировича — солдата
- ГНАТЮКА Ігоря Євгеновича — солдата
- ГОЛОБОРЩІЯ Костянтина Сергійовича — солдата
- ГОЛЬЦОВА Олега Павловича — старшого солдата
- ГОРДІЄНКА Олександра Миколайовича — підполковника
- ГРИЦІВА Григорія Андрійовича — солдата
- ГУМЕНЧУКА Владислава Юрійовича — старшого сержанта
- ГУМЕНЮКА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта
- ДАНИЛЬЧЕНКА Дениса Руслановича — солдата
- ЗМАРАДУ Євгена Миколайовича — старшого лейтенанта
- КИРИЛЮКА Сергія Васильовича — капітана
- КОВАЛЯ Андрія Валентиновича — сержанта
- КОДАЦЬКОГО Володимира Сергійовича — солдата
- КОЛОТА Олександра Олександровича — лейтенанта
- КОРОБКУ Володимира Івановича — молодшого сержанта
- КУТЮ Максима Юрійовича — лейтенанта
- ЛУПУШОРА Геннадія Сергійовича — солдата
- ЛЯШЕНКА Артура Олександровича — капітана
- МАЙМЕЦЬКОГО Сергія Олександровича — солдата
- МАНАШКІНА Дмитра Володимировича — старшого сержанта
- МАНЬКА Вадима Олександровича — капітана
- МАРУСОВА Юліана Сергійовича — солдата
- МЕЛЕГУ Дмитра Шандоровича — старшого солдата
- МЕЛЬНИКА Євгенія Анатолійовича — солдата
- ОВСЯННІКОВА В’ячеслава Андрійовича — капітана
- ОЛІЙНИКА Віктора Юрійовича — солдата
- ПАНЮТУ Андрія Сергійовича — солдата
- ПЕРЕХРЕСТА Віталія Миколайовича — старшого сержанта
- ПЕТРАЧКОВА Ігоря Сергійовича — солдата
- ПЕТРУКА Максима Олександровича — солдата
- ПЛОХОГО Сергія Сергійовича — сержанта
- ПОДОБНОГО Сергія Миколайовича — сержанта
- РАДІЄВСЬКОГО Андрія Олександровича — майора
- РАДЧЕНКА Максима Романовича — солдата
- РЄЗНІЧЕНКА Павла Олеговича — солдата
- РИБЦОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата
- РОЖЧЕНКА Юрія Володимировича — сержанта
- РОМАНЕНКА Володимира Сергійовича — капітана
- РОССІХІНА Сергія Сергійовича — старшого сержанта
- САВЧЕНКА Миколу Олександровича — старшого солдата
- СЕМЕНЮКА Сергія Олександровича — капітана
- СМАЛЬЦЯ Германа Миколайовича — солдата
- СОЛЬОНОВА Юрія Валерійовича — головного сержанта
- СТЕЦЕНКА Дмитра Костянтиновича — молодшого сержанта
- СТЯГАЙЛА Владислава Вікторовича — солдата
- ТАРАСОВА Валентина Олександровича — лейтенанта
- ТУХАРЯ Іллю Вікторовича — капітана
- УДОВИКУ Романа Миколайовича — сержанта
- УДОВИЧЕНКА Дмитра Вадимовича — молодшого лейтенанта
- ФІЛІПОВСЬКОГО Ярослава Миколайовича — молодшого сержанта
- ФОКІНА Віталія Валерійовича — старшого солдата
- ФРАШКА Валерія Валерійовича — солдата
- ХУДИКА Артема Володимировича — солдата
- ЦВІРКУНА Владислава Віталійовича — майора
- ЦЕБЕНКА Сергія Сергійовича — солдата
- ЧУЙКА Сергія Ігоровича — солдата
- ШВЕЦЯ Володимира Олексійовича — солдата
- ШЕВЧУКА Василя Петровича — солдата
- ШЕВЧУКА Віталія Віталійовича — солдата
- ШУЛЬГУ Артема Андрійовича — молодшого сержанта
- ЩЕПЕТІННІКОВА Дмитра Валерійовича — капітана
- ЩЕРБІНІНА Віталія Миколайовича — солдата
- ЮНАША Романа Анатолійовича — солдата
- ЯКИМЧУКА Андрія Андрійовича — сержанта
Національна поліція України
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- БЛИЗНЮКА Сергія Юрійовича (посмертно) — капітана поліції
- БОНДАРЕНКА Максима Геннадійовича — старшого сержанта поліції
- ЧАБАХА Юрія Олександровича (посмертно) — капітана поліції
Державна митна служба України
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- БЄЛЯВСЬКОГО Олександра Олеговича (посмертно) — головного державного інспектора відділу Сумської митниці
- НАШИВАНА Олександра Вікторовича — старшого державного інспектора відділу Сумської митниці
Державна прикордонна служба України
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- РЕШЕТНЯКА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
- СЄМАКА Олександра Олексійовича (помертно) — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
- МУЛА Сергія Анатолійовича — генерал-майора
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- БУРЛАЧЕНКА Володимира Володимировича — підполковника
- КОНЯХІНА Сергія Олександровича — полковника
- НАКОНЕЧНОГО Івана Васильовича — полковника
- НЕРОДЕНКА Олега Васильовича — полковника
- РОГАЛЬЧУКА Олексія Леонідовича — майстер-сержанта
- СКАВРОНСЬКОГО В’ячеслава Станіславовича — полковника
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
- БОДНАРА Вадима Володимировича — підполковника
- ЛОГВИНЕНКА Олександра Володимировича — підполковника
- НАРОЛЬСЬКОГО Дениса Олеговича — підполковника
- ОСИПЦЯ Олександра Валерійовича — полковника
- ТОКАРЯ Олега Володимировича — полковника
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- БУСЛАВА Костянтина Сергійовича — молодшого сержанта
- ВАСИЛЬЦІВА Романа Івановича — майора
- ВИННИКА Олександра Олександровича — старшого сержанта
- ДИДИЧА Михайла Михайловича — солдата
- ЄРИСКОВСЬКОГО Максима Олександровича — старшого сержанта
- ІВАХНЕНКА Олексія Анатолійовича — майстер-сержанта
- КУРИЛА Олега Володимировича — солдата
- КУРИШКА Миколу Анатолійовича — солдата
- ЛІТУШКА Костянтина Петровича — молодшого сержанта
- ПАВЛЮКА Ігоря Петровича — солдата
- СВИСТУНА Романа Зіновійовича — солдата
- ЩИГОЛА Федора Миколайовича — старшого солдата.
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