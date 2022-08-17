Відповідний указ №582/2022 з'явився на сайті президента України.

Національна гвардія України

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЄЛЯЄВА Андрія Миколайовича — полковника

ЖУРАВЛЬОВА Руслана Віталійовича — підполковника

ІВАЩЕНКА Миколу Олександровича — полковника

МАТВЄЄВА Ігоря Ігоровича (посмертно) — майора

ПУГАЧА Ігоря Олександровича (посмертно) — майора

СЕРДЮКА Сергія Юрійовича — полковника

ЦІНСЬКОГО Дмитра Олеговича — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

КЛИМЕНКА Артема Сергійовича — капітана

СЕЛІДБОВСЬКОГО Ігоря Ігоровича (посмертно) — підполковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АЛЕКСАНДРОВА Олега Олександровича — лейтенанта

АНТОНЕНКА Дмитра Олександровича (посмертно) — солдата

БЕЗЗУБЕНКА Олександра Сергійовича — капітана

БЕЗИМУ Івана Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

БИЧКОВА Олександра Денисовича (посмертно) — солдата

БУРИХА Богдана Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

БУСЯКА Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата

ВРАЩУКА Богдана Валентиновича — капітана

ГОЛОЗУБОВА Руслана Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ГОНЧАРЕНКА Владислава Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ГОРБЕНКА Олега Вікторовича — підполковника

ДЕМЧЕНКА Миколу Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДЕРЕВЯНКА Олега Віталійовича — старшого лейтенанта

ДУДЧЕНКА Олега Івановича — майстер-сержанта

ЖЕРЕБЕЦЬКОГО Юрія Васильовича — старшого сержанта

ІЩЕВА Юрія Ігоровича (посмертно) — сержанта

КОСТЮЧЕНКА Максима Михайловича (посмертно) — старшого солдата

КОФАНОВА Данила Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОХАНОВА Артема Юрійовича (посмертно) — солдата

МАКСИМОВА Володимира Вікторовича — старшого лейтенанта

МЕЛЬНИКА Марка Володимировича (посмертно) — солдата

МИСЬКІВА Романа Григоровича (посмертно) — солдата

НЕСВІТА Владислава Руслановича — старшого лейтенанта

ОРЛА Максима Петровича — старшого лейтенанта

ПАЗУЩАНА Олександра Івановича (посмертно) — старшого сержанта

ПЕЧЕРСЬКОГО Андрія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

РЕДЮ Артема Юрійовича (посмертно) — лейтенанта

СІЛЬЧЕНКА Михайла Олександровича — старшого лейтенанта

СКОРІКОВА Владислава Сергійовича — лейтенанта

СНИТКІНА Михайла Юрійовича — підполковника

ШЕВЧЕНКА Олександра Валерійовича (посмертно) — солдата

ШИРОКИХ Володимира Володимировича — штаб-сержанта

ЩЕРБІНУ Дмитра Олександровича — підполковника

ЮРКОВЦЯ Євгенія Юрійовича — майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БАРАНА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

БАРАНОВСЬКОГО Владислава Володимировича — солдата

БЛОЩАКА Владислава Олександровича — солдата

БОЙЧУКА Андрія Миколайовича — капітана

БРИНДЮКОВА Євгенія Олександровича — солдата

БУТРІКА Дмитра Володимировича — старшого солдата

ВАРЛАМА Тараса Юрійовича — головного сержанта

ГАРДТА Віталія Віталійовича — молодшого лейтенанта

ГОЛОВЧАНСЬКОГО Валерія Віталійовича — солдата

ГОМЕСА-ДОВБУША Сергія Міхаіла — старшого солдата

ГРИНЕВИЧА Олександра Івановича — старшого солдата

ГРИЦАЯ Андрія Богдановича — старшого солдата

ГУРІНА Євгена Володимировича — майора

ІЖАКА Миколу Сергійовича — підполковника

КИРИЛЮКА Євгена Володимировича — молодшого лейтенанта

КІРІЧЕНКА Вадима Віталійовича — майора

КОЖАНОВА Дмитра Леонідовича — головного сержанта

КОКОЗУ Артема Віталійовича — солдата

КОРОБКА Кирила Костянтиновича — солдата

КРЮЧКА Ігоря Федоровича — старшого солдата

КУПАЛЬНОГО Віталія Сергійовича — штаб-сержанта

ЛУКАНОВА Олександра Миколайовича — сержанта

НАБОЙЧЕНКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта

РУЛЛУ Олега Ігоровича — солдата

СЕЛІНА Андрія Вікторовича — штаб-сержанта

СТАНКЕВИЧА Кирила Андрійовича — солдата

СУБІЦЬКОГО Олексія Миколайовича — солдата

ТАРАДАЙКА Ярослава Григоровича — підполковника

ТАРАСЕНКА Владислава Валерійовича — майора

ТРУШКОВА Дмитра Дмитровича — лейтенанта

ШАМРАЯ Олександра Віталійовича — солдата

ШВЕЦЯ Анатолія Ігоровича — старшого солдата

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

ПАНЧЕНКО Оксану Олександрівну — капітана

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

АНОХІНА Дениса Геннадійовича — молодшого лейтенанта

БАГЛИКА Микиту Михайловича — солдата

БАРИШЕВА Максима Олександровича — солдата

БАСКА Сергія Володимировича — солдата

БИРСАНА Артема Олександровича — солдата

БІЛАНА Дмитра Васильовича — солдата

БОГДАНОВА Івана Валерійовича — головного сержанта

БОЙКА Богдана Петровича — старшого лейтенанта

БОЙКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

БОРЕЦЬКОГО Миколу Олександровича — молодшого сержанта

БРИКОВА Дениса Сергійовича — солдата

БУГАЙЧУКА Євгенія Романовича — солдата

БУРЯКА Андрія Анатолійовича — солдата

ВАЛЬЧУКА Віктора Анатолійовича — старшого сержанта

ВАСИЛЬКОВА Володимира Володимировича — солдата

ВЕРГУНА Євгенія Володимировича — солдата

ВОРОНЮКА Василя Володимировича — солдата

ГАЛІЯ Сергія Тарасовича — майора

ГЛИНЯНОГО Станіслава Володимировича — солдата

ГНАТЮКА Ігоря Євгеновича — солдата

ГОЛОБОРЩІЯ Костянтина Сергійовича — солдата

ГОЛЬЦОВА Олега Павловича — старшого солдата

ГОРДІЄНКА Олександра Миколайовича — підполковника

ГРИЦІВА Григорія Андрійовича — солдата

ГУМЕНЧУКА Владислава Юрійовича — старшого сержанта

ГУМЕНЮКА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта

ДАНИЛЬЧЕНКА Дениса Руслановича — солдата

ЗМАРАДУ Євгена Миколайовича — старшого лейтенанта

КИРИЛЮКА Сергія Васильовича — капітана

КОВАЛЯ Андрія Валентиновича — сержанта

КОДАЦЬКОГО Володимира Сергійовича — солдата

КОЛОТА Олександра Олександровича — лейтенанта

КОРОБКУ Володимира Івановича — молодшого сержанта

КУТЮ Максима Юрійовича — лейтенанта

ЛУПУШОРА Геннадія Сергійовича — солдата

ЛЯШЕНКА Артура Олександровича — капітана

МАЙМЕЦЬКОГО Сергія Олександровича — солдата

МАНАШКІНА Дмитра Володимировича — старшого сержанта

МАНЬКА Вадима Олександровича — капітана

МАРУСОВА Юліана Сергійовича — солдата

МЕЛЕГУ Дмитра Шандоровича — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Євгенія Анатолійовича — солдата

ОВСЯННІКОВА В’ячеслава Андрійовича — капітана

ОЛІЙНИКА Віктора Юрійовича — солдата

ПАНЮТУ Андрія Сергійовича — солдата

ПЕРЕХРЕСТА Віталія Миколайовича — старшого сержанта

ПЕТРАЧКОВА Ігоря Сергійовича — солдата

ПЕТРУКА Максима Олександровича — солдата

ПЛОХОГО Сергія Сергійовича — сержанта

ПОДОБНОГО Сергія Миколайовича — сержанта

РАДІЄВСЬКОГО Андрія Олександровича — майора

РАДЧЕНКА Максима Романовича — солдата

РЄЗНІЧЕНКА Павла Олеговича — солдата

РИБЦОВА Сергія Миколайовича — старшого солдата

РОЖЧЕНКА Юрія Володимировича — сержанта

РОМАНЕНКА Володимира Сергійовича — капітана

РОССІХІНА Сергія Сергійовича — старшого сержанта

САВЧЕНКА Миколу Олександровича — старшого солдата

СЕМЕНЮКА Сергія Олександровича — капітана

СМАЛЬЦЯ Германа Миколайовича — солдата

СОЛЬОНОВА Юрія Валерійовича — головного сержанта

СТЕЦЕНКА Дмитра Костянтиновича — молодшого сержанта

СТЯГАЙЛА Владислава Вікторовича — солдата

ТАРАСОВА Валентина Олександровича — лейтенанта

ТУХАРЯ Іллю Вікторовича — капітана

УДОВИКУ Романа Миколайовича — сержанта

УДОВИЧЕНКА Дмитра Вадимовича — молодшого лейтенанта

ФІЛІПОВСЬКОГО Ярослава Миколайовича — молодшого сержанта

ФОКІНА Віталія Валерійовича — старшого солдата

ФРАШКА Валерія Валерійовича — солдата

ХУДИКА Артема Володимировича — солдата

ЦВІРКУНА Владислава Віталійовича — майора

ЦЕБЕНКА Сергія Сергійовича — солдата

ЧУЙКА Сергія Ігоровича — солдата

ШВЕЦЯ Володимира Олексійовича — солдата

ШЕВЧУКА Василя Петровича — солдата

ШЕВЧУКА Віталія Віталійовича — солдата

ШУЛЬГУ Артема Андрійовича — молодшого сержанта

ЩЕПЕТІННІКОВА Дмитра Валерійовича — капітана

ЩЕРБІНІНА Віталія Миколайовича — солдата

ЮНАША Романа Анатолійовича — солдата

ЯКИМЧУКА Андрія Андрійовича — сержанта

Національна поліція України

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БЛИЗНЮКА Сергія Юрійовича (посмертно) — капітана поліції

БОНДАРЕНКА Максима Геннадійовича — старшого сержанта поліції

ЧАБАХА Юрія Олександровича (посмертно) — капітана поліції

Державна митна служба України

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БЄЛЯВСЬКОГО Олександра Олеговича (посмертно) — головного державного інспектора відділу Сумської митниці

НАШИВАНА Олександра Вікторовича — старшого державного інспектора відділу Сумської митниці

Державна прикордонна служба України

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

РЕШЕТНЯКА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

СЄМАКА Олександра Олексійовича (помертно) — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

МУЛА Сергія Анатолійовича — генерал-майора

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БУРЛАЧЕНКА Володимира Володимировича — підполковника

КОНЯХІНА Сергія Олександровича — полковника

НАКОНЕЧНОГО Івана Васильовича — полковника

НЕРОДЕНКА Олега Васильовича — полковника

РОГАЛЬЧУКА Олексія Леонідовича — майстер-сержанта

СКАВРОНСЬКОГО В’ячеслава Станіславовича — полковника

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

БОДНАРА Вадима Володимировича — підполковника

ЛОГВИНЕНКА Олександра Володимировича — підполковника

НАРОЛЬСЬКОГО Дениса Олеговича — підполковника

ОСИПЦЯ Олександра Валерійовича — полковника

ТОКАРЯ Олега Володимировича — полковника

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БУСЛАВА Костянтина Сергійовича — молодшого сержанта

ВАСИЛЬЦІВА Романа Івановича — майора

ВИННИКА Олександра Олександровича — старшого сержанта

ДИДИЧА Михайла Михайловича — солдата

ЄРИСКОВСЬКОГО Максима Олександровича — старшого сержанта

ІВАХНЕНКА Олексія Анатолійовича — майстер-сержанта

КУРИЛА Олега Володимировича — солдата

КУРИШКА Миколу Анатолійовича — солдата

ЛІТУШКА Костянтина Петровича — молодшого сержанта

ПАВЛЮКА Ігоря Петровича — солдата

СВИСТУНА Романа Зіновійовича — солдата

ЩИГОЛА Федора Миколайовича — старшого солдата.

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