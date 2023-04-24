Зеленський нагородив Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого

Про це повідомили в Офісі президента.

"Для мене честь сьогодні вручити вам від імені всіх українців спеціальну нагороду – це орден Ярослава Мудрого. Дякую за те, що нову історію Європи Україна й ваш народ, ваша держава – ми створюємо це разом", – сказав Зеленський.

Кая Каллас подякувала президенту й усьому українському народові за визнання. Вона зауважила, що її перший закордонний візит на посаді голови естонського уряду саме в Україну символізує підтримку Естонією українського народу.

"Як ви правильно зазначили, свобода має подолати тиранію – це наше спільне завдання і наш фокус номер один", – наголосила вона.

Також очільниця уряду Естонії наголосила на підтримці Києва й зауважила, що допомога озброєнням, боєприпасами та навчання українських військових мають тривати у достатніх масштабах, щоб Україна перемогла у війні з Росією.