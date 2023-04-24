Зеленський нагородив Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого
Президент України нагородив очільницю уряду Естонії Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-естонського міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України
Про це повідомили в Офісі президента.
"Для мене честь сьогодні вручити вам від імені всіх українців спеціальну нагороду – це орден Ярослава Мудрого. Дякую за те, що нову історію Європи Україна й ваш народ, ваша держава – ми створюємо це разом", – сказав Зеленський.
Кая Каллас подякувала президенту й усьому українському народові за визнання. Вона зауважила, що її перший закордонний візит на посаді голови естонського уряду саме в Україну символізує підтримку Естонією українського народу.
"Як ви правильно зазначили, свобода має подолати тиранію – це наше спільне завдання і наш фокус номер один", – наголосила вона.
Також очільниця уряду Естонії наголосила на підтримці Києва й зауважила, що допомога озброєнням, боєприпасами та навчання українських військових мають тривати у достатніх масштабах, щоб Україна перемогла у війні з Росією.
- Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у понеділок, 24 квітня, прибула до України. Вона зустрілася з Володимиром Зеленським у Житомирі
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