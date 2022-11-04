Зеленський нагородив Саллівана орденом Ярослава Мудрого
Президент України вручив раднику Президента США Джейку Саллівану орден князя Ярослава Мудрого за підтримку України
Про це Володимир Зеленський повідомив у себе в telegram.
"Мав честь вручити Джейку від усього українського народу орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України", - повідомив він.
- 4 листопада президент Володимир Зеленський відзначив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ Збройних Сил України.
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