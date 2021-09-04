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Зеленський назвав нові репресії росіян проти кримських татар помстою за "Кримську платформу"

4 вересня, 2021 субота
17:48
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав нові репресії російської окупаційної влади проти кримських татар помстою за "Кримську платформу"

Про це Зеленський написав у twitter. 

Таким чином, він відреагував на викрадення ФСБ у Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. 

"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані мають бути звільнені!", - написав Зеленський. 
 

  • Нагадаємо, у суботу, 4 вересня 2021 року, в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району російські силовики провели обшуки
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Крим
репресії
Володимир Зеленський
Меджлiс
Кримська платформа
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