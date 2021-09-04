Зеленський назвав нові репресії росіян проти кримських татар помстою за "Кримську платформу"
Президент України Володимир Зеленський назвав нові репресії російської окупаційної влади проти кримських татар помстою за "Кримську платформу"
Про це Зеленський написав у twitter.
Таким чином, він відреагував на викрадення ФСБ у Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.
"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані мають бути звільнені!", - написав Зеленський.
- Нагадаємо, у суботу, 4 вересня 2021 року, в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району російські силовики провели обшуки.
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