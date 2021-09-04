В Криму ФСБ викрала першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джежяла
На світанку у суботу, 4 вересня 2021 року, в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в селі Первомайське Сімферопольського району російські силовики провели обшуки
Після цього політика вивезли до "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополь", передає Еспресо.TV.
"Країна-окупант вкотре вдається до переслідування та залякування кримських татар. Обшуки у помешканнях громадян України є грубим порушенням международных норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людей і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантується право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції - право на повагу до приватного і сімейного життя", - заявила з цього приводу уповноважена з прав людини Людмила Денісова.
Інформацію підтвердив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Наріман Джелял перебуває в будівлі "Управління ФСБ Росії у Республіці Крим і місті Севастополі", - написав Чубаров на фейсбуці.
Додаткових подробиць наразі немає.
"Управління ФСБ Росії у Республіці Крим і місті Севастополі" знаходиться у Сімферополі на бульварі Івана Франка, 13.
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