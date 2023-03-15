Зеленський назвав пріоритетне завдання держави і відзначив низку підрозділів, які дають відсіч окупантам
Президент Володимир Зеленський назвав завданням держави посилення можливостей військових для ведення бойових дій та убезпечення міст України
Про це Зеленський сказав у зверненні.
"Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковане одному завданню - дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше безпеки", - сказав президент.
Зеленський також відзначив низку підрозділів, які протистоять окупантам на сході та півдні України.
"54-та й 92-га окремі механізовані бригади – хлопці, дякую вам за стійкість і силу в Бахмуті. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії та наші прикордонники, які бʼються за Бахмут разом з усіма підрозділами сил оборони й безпеки... Дякую вам, воїни! Дякую й за хоробрість, і за поповнення нашого обмінного фонду. 15-й окремий полк і 1-ша президентська бригада оперативного призначення Національної гвардії – я дякую вам за результати в боях за міста Донеччини! Прикордонники Харківщини – дякую вам за міцну протидію ворогу! 406-та окрема артилерійська бригада та 131-й окремий розвідбат – дякую вам, воїни, за оборону Херсонщини! Дякую за потужні відповіді на ворожі удари по українських містах", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 15 березня Росія втратила в Україні щонайменше 161 520 військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе