Про це Зеленський сказав у зверненні.

"Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковане одному завданню - дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше безпеки", - сказав президент.

Зеленський також відзначив низку підрозділів, які протистоять окупантам на сході та півдні України.

"54-та й 92-га окремі механізовані бригади – хлопці, дякую вам за стійкість і силу в Бахмуті. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії та наші прикордонники, які бʼються за Бахмут разом з усіма підрозділами сил оборони й безпеки... Дякую вам, воїни! Дякую й за хоробрість, і за поповнення нашого обмінного фонду. 15-й окремий полк і 1-ша президентська бригада оперативного призначення Національної гвардії – я дякую вам за результати в боях за міста Донеччини! Прикордонники Харківщини – дякую вам за міцну протидію ворогу! 406-та окрема артилерійська бригада та 131-й окремий розвідбат – дякую вам, воїни, за оборону Херсонщини! Дякую за потужні відповіді на ворожі удари по українських містах", - сказав Зеленський.