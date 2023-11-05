Зеленський назвав Путіна f**king terrorist
Володимир Зеленський у прямому ефірі американського телеканалу назвав Володимира Путіна "f**king terrorist"
Про це йдеться в інтерв'ю NBC News.
Глава держави наголосив, що хоча українці ще мають сили боротися, це не означає, що Україна хоче воювати все життя.
"Я маю багато сил. Але навіть почуваючись сильними та маючи багато енергії, це не означає, що ми хочемо боротися все своє життя, тому що ціна велика. Тому що війна забирає життя найкращих з нас. Але ми не готові видавати свою свободу цьому йо***ому терористу Путіну", - заявив Зеленський.
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