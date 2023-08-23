Зеленський: не міняємо території на членство в будь-якому союзі
Володимир Зеленський вчергове наголосив, що Крим - це Україна, та зазначив, що наша держава "не мінятиме території на членство в будь-якому союзі"
Про це він сказав на брифінгу під час засідання Кримської платформи.
Таким чином президент відповів на питання журналіста, якою буде реакція України на низку заяв з деяких держав, що стверджують, нібито питання післявоєнної належності Криму "неоднозначне".
"У мене однозначна позиція — Крим це Україна, ми боремось за Крим і всі інші тимчасово окуповані території. Ми не міняємо наші території на будь-яке членство в будь-якому союзі", - наголосив глава держави.
Зеленський також підкреслив, що шантажувати Україну вступом до НАТО в обмін на території це "нечесна розмова".
"Міняти НАТО на наші землі — це нечесна розмова. Це нечесний діалог та провокація", - сказав він.
- Раніше, 20 серпня, Володимир Зеленський вже заявив, що Україна не готова жертвувати своїми територіями заради членства у НАТО, проте "готова обміняти Бєлгород"
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