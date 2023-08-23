Зеленський: не міняємо території на членство в будь-якому союзі

Про це він сказав на брифінгу під час засідання Кримської платформи.

Таким чином президент відповів на питання журналіста, якою буде реакція України на низку заяв з деяких держав, що стверджують, нібито питання післявоєнної належності Криму "неоднозначне".

"У мене однозначна позиція — Крим це Україна, ми боремось за Крим і всі інші тимчасово окуповані території. Ми не міняємо наші території на будь-яке членство в будь-якому союзі", - наголосив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що шантажувати Україну вступом до НАТО в обмін на території це "нечесна розмова".

"Міняти НАТО на наші землі — це нечесна розмова. Це нечесний діалог та провокація", - сказав він.