Зеленський - Нетаньягу: чому немає "хімії"?
Обидва лідери можуть поєднатися однаковою політичною долею — відповідальністю перед історією вже після закінчення війни
Чому Нетаньягу не хоче бачити Зеленського в Ізраїлі? ("не на часі"?).
1) Бо персонально не симпатизує (немає "хімії").
2) Не хоче відвертати увагу світу від Ізраїлю і повертати її Україні (парадоксально, але факт, що ми не є історією успіху для Нетаньягу).
3) У середу до Ізраїлю прибуде Байден (і не бажано, щоб вони там перетиналися із Зеленським).
Це усе те, чого не хочеться Нетаньягу, але не те, що насправді станеться.
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За усієї, очевидно взаємної антипатії один до одного, і Нетаньягу, і Зеленський можуть поєднатися однаковою політичною долею — відповідальністю перед історією вже після закінчення війни.
Майбутні дослідники знайдуть багато подібностей і паралелей. Але це буде потім.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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