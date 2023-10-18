Чому Нетаньягу не хоче бачити Зеленського в Ізраїлі? ("не на часі"?).

1) Бо персонально не симпатизує (немає "хімії").

2) Не хоче відвертати увагу світу від Ізраїлю і повертати її Україні (парадоксально, але факт, що ми не є історією успіху для Нетаньягу).

3) У середу до Ізраїлю прибуде Байден (і не бажано, щоб вони там перетиналися із Зеленським).

Це усе те, чого не хочеться Нетаньягу, але не те, що насправді станеться.

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За усієї, очевидно взаємної антипатії один до одного, і Нетаньягу, і Зеленський можуть поєднатися однаковою політичною долею — відповідальністю перед історією вже після закінчення війни.

Майбутні дослідники знайдуть багато подібностей і паралелей. Але це буде потім.

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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