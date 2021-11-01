Зеленський обговорив активізацію торгово-економічного і воєнного співробітництва з еміром Катара

Про це Зеленський написав у Twitter.



Під час зустрічі з Тамімом бін Хамадом Аль Тані обговорили активізацію торговельно-економічної співпраці і, розвиток військово-технічного співробітництва та можливість постачання до України катарського скрапленого газу. Подякував за допомогу в евакуації громадян України з Афганістану", - написав президент.



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