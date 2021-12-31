Зеленський обговорив торговельно-економічне співробітництво з представником правлячої династії Катару

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



Зеленський підкреслив, що надзвичайно важливими для обох країн є домовленості, підписані у сфері аграрного співробітництва та взаємодії у готельно-туристичній галузі.







Також президент відзначив, що в України та Катару є великий потенціал у торговельно-економічному співробітництві, адже український експорт до Катару збільшився на 75%.



"Володимир Зеленський наголосив, що Держава Катар є одним з ключових партнерів України в регіоні Затоки, та підкреслив готовність забезпечити продовольчу безпеку Катару шляхом постачання високоякісної аграрної продукції", - йдеться у повідомленні.







Під час зустрічі також обговорвалась можливість створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.



Також сторони обговорили проєкти у сферах інфраструктури, агропромислового, туристичного та готельного комплексів.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі повідомили, що Байден 2 січня зателефонує Зеленському.

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