Зеленський обговорив торговельно-економічне співробітництво з представником правлячої династії Катару
У п'ятницю, 31 грудня, президент України Володимир Зеленський прийняв катарську делегацію на чолі з членом правлячої у державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Каcсімом Аль Тані
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський підкреслив, що надзвичайно важливими для обох країн є домовленості, підписані у сфері аграрного співробітництва та взаємодії у готельно-туристичній галузі.
Також президент відзначив, що в України та Катару є великий потенціал у торговельно-економічному співробітництві, адже український експорт до Катару збільшився на 75%.
"Володимир Зеленський наголосив, що Держава Катар є одним з ключових партнерів України в регіоні Затоки, та підкреслив готовність забезпечити продовольчу безпеку Катару шляхом постачання високоякісної аграрної продукції", - йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі також обговорвалась можливість створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.
Також сторони обговорили проєкти у сферах інфраструктури, агропромислового, туристичного та готельного комплексів.
- Як повідомлялося раніше, у Білому домі повідомили, що Байден 2 січня зателефонує Зеленському.
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