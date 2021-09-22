Зеленський обговорив з Ердоганом зону вільної торгівлі та воєнно-технічне співробітництво

Про це Зеленський написав у Twitter.



"Під час зустрічі з моїм другом Реджепом Таїпом Ердоганом обговорили весь спектр співробітництва - від зони вільної торгівлі до військово-технічної співпраці. Наші відносини стають дедалі конкретнішими та наповнюються практичними проєктами", - написав президент.



Згідно з повідомленням Офісу президента, під час зустрічі Зеленський наголосив на стратегічному характері українсько-турецьких відносин та важливості нарощування темпів двосторонньої співпраці в політичній, торговельно-економічній, військово-технічній та гуманітарних сферах. Зокрема, президенти обговорили питання взаємодії у сфері енергетики в контексті диверсифікації енергоносіїв.



Вони також обговорили темпи реалізації спільних проєктів, зокрема щодо будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Також було приділено увагу питанню звільнення незаконно утримуваних кримських татар.

Сторони розглянули й питання підтримки стабільної безпекової ситуації в регіоні Чорного моря.

Президенти домовились активізувати роботу щодо завершення процесу укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Турецькою Республікою.

Ердоган також прийняв запрошення відвідати нашу державу для проведення 10-го засідання Ради стратегічного співробітництва.