Зеленський оголосив шість українських міст "Містами-Героями"

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.



Зеленський встановив почесну відзнаку "Місто-герой України" і нагородив цим статусом Волноваху, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон і Чернігів.



"З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України", - прокоментував своє рішення президент України Володимир Зеленський.



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