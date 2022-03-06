Зеленський оголосив шість українських міст "Містами-Героями"
Президент України Володимир Зеленський нагородив шість міст відзнакою "Місто-Герой"
Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.
Зеленський встановив почесну відзнаку "Місто-герой України" і нагородив цим статусом Волноваху, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон і Чернігів.
"З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України", - прокоментував своє рішення президент України Володимир Зеленський.
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