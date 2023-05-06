Зеленський передав орден "Золота Зірка" рідним загиблого командира роти з "Холодного Яру"
Президент України Володимир Зеленський 6 травня передав орден "Золота Зірка" рідним загиблого командира мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", капітана Валерія Глєбова
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.
"Цей шеврон, шеврон Героя України, мені передала його донька Вікторія. Я буду берегти його. Це велика честь для мене", - сказав Зеленський.
6 травня президент України Володимир Зеленський від імені всього українського народу привітав з коронацією короля Чарльза III та королеву Каміллу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе