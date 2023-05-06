Зеленський передав орден "Золота Зірка" рідним загиблого командира роти з "Холодного Яру"

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Цей шеврон, шеврон Героя України, мені передала його донька Вікторія. Я буду берегти його. Це велика честь для мене", - сказав Зеленський.

6 травня президент України Володимир Зеленський від імені всього українського народу привітав з коронацією короля Чарльза III та королеву Каміллу.