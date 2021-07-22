Зеленський підписав закон про агрострахування

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



"Закон покликаний забезпечити фінансову стабільність виробників за несприятливих погодних умов, сприяти збільшенню застрахованих сільськогосподарських угідь та розширенню ринку страхування такої продукції", - йдеться у повідомленні.



Так, документ збільшує ставку податку на дохід за договорами страхування сільгосппродукції на 0,5 в.п. для подальшого спрямування цих коштів на підтримку страхування цієї продукції.



Документ також визначає механізм надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування їхньої продукції, а також вимоги до учасників ринку, яким може надаватися така допомога. Він визначає об'єкти страхування, страхові продукти, ризики та випадки страхування з державною підтримкою.



Зазначається, що розмір часткового відшкодування страхових платежів за законом складає до 60%. Однак конкретний розмір компенсації визначатиметься з огляду на можливості держбюджету у відповідному порядку використання коштів.

Водночас документ скасовує положення щодо страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул.

У пресслужбі додали, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.