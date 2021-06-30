Зеленський підписав закон про підвищення пенсій "чорнобильцям"
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" № 1584-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 29 червня 2021 року
Про це повідомила прес-служба ОПУ.
"Документом визначено мінімальні розміри пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, та пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розміри такої пенсії для І групи інвалідності не можуть бути нижчими 6000 грн, для ІІ групи інвалідності – 4800 грн, для ІІІ групи інвалідності та дітей з інвалідністю – 3700 грн", - йдеться у повідомленні.
Також запроваджено державну адресну допомогу до пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їхніх наслідків, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.
Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року, крім положень щодо мінімальних розмірів пенсії за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та щодо запровадження державної адресної допомоги до пенсії, які набирають чинності з 1 липня 2021 року.
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