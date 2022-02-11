Зеленський підписав закон про регулятор у сфері електронних комунікацій

Про це йдеться на сайті Мінцифри.



Повідомляється, що документ передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.



"Закон закладає фундамент для початку належного функціонування з 2022 року закону України "Про електронні комунікації", виконання зобов’язань за угодою про асоціацію у даній сфері та інтеграції до Єдиного цифрового ринку Є", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що новий регулятор здійснюватиме позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, спорів щодо доступу до інфраструктури, а також здійснюватиме державний нагляд за їх діяльністю.



Зокрема, зможе застосовувати адміністративно-господарські санкції.



Крім того, Нацкомісія накладатиме регуляторні зобов'язання на постачальників електронних комунікаційних послуг зі значним ринковим впливом, визначатиме населені пункти без фіксованого інтернету, мобільного зв’язку та буде моніторити ситуацію з наданням таких послуг.

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