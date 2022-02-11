Зеленський підписав закон про регулятор у сфері електронних комунікацій
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку України", який Верховна Рада ухвалила 16 грудня 2021 року
Про це йдеться на сайті Мінцифри.
Повідомляється, що документ передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.
"Закон закладає фундамент для початку належного функціонування з 2022 року закону України "Про електронні комунікації", виконання зобов’язань за угодою про асоціацію у даній сфері та інтеграції до Єдиного цифрового ринку Є", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що новий регулятор здійснюватиме позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами, спорів щодо доступу до інфраструктури, а також здійснюватиме державний нагляд за їх діяльністю.
Зокрема, зможе застосовувати адміністративно-господарські санкції.
Крім того, Нацкомісія накладатиме регуляторні зобов'язання на постачальників електронних комунікаційних послуг зі значним ринковим впливом, визначатиме населені пункти без фіксованого інтернету, мобільного зв’язку та буде моніторити ситуацію з наданням таких послуг.
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