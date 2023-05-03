Зеленський підписав закон про скасування податків на пошкоджену окупантами нерухомість
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким звільнено від податків нерухоме майно, що було знищене чи пошкоджене внаслідок бойових дій
Про це свідчить інформація на сайті Ради.
Там зазначено, що документ повернуто з підписом президента.
Закон вносить зміни до Податкового кодексу України, яким скасовує нарахування та сплату податку за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ. При цьому від податків звільнено майно незалежно від включення відповідної території до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії.
Документ, за задумом його авторів, спрятиме налагодженню партнерських відносин між бізнесом і контролюючими органами, а також забезпечить соціальну справедливість при врегулюванні податкових процесів.
- Раніше парламент ухвалив закон про призупинення виплат по кредитах та/або списання кредиту фізичних осіб, які взяли в банку гроші на купівлю квартири чи машини, але втратили майно через бойові дії або окупацію.
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